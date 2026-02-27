Piana del Sele, accordo Agritech-Camera di Commercio-Consel

Di
Pietro Pizzolla
-
La Fondazione Agritech, la Camera di Commercio di Salerno e Consel – Consorzio Elis per la formazione professionale superiore sigleranno un protocollo d’intesa per lo sviluppo di un ecosistema Agritech nella Piana del Sele.

La firma si terrà lunedì 2 marzo, alle 11.30, nella Sala del Consiglio di amministrazione dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, in corso Umberto, 40.

Illustreranno e sigleranno l’accordo il rettore della Federico II, Matteo Lorito, Presidente della Fondazione Agritech, il Presidente della Camera di Commercio di Salerno, Andrea Prete, e il Presidente del Centro Elis, Pietro Cum.

