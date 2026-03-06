L’Espresso delle Idee, lunedì 9 al Mulino Urbano

Celebrare l’8 marzo non con la retorica, ma con la concretezza delle relazioni e dello scambio professionale, tipico del mondo delle imprese. È questo lo spirito de “L’Espresso delle Idee”, l’iniziativa promossa dal Comitato per l’Imprenditoria Femminile (CIF) della Camera di Commercio di Salerno, in programma lunedì 9 marzo, dalle ore 9:00 alle 11:00, nella cornice del Mulino Urbano (Piazza 24 Maggio a Salerno).

L’evento nasce per abbattere le barriere formali e creare un ponte diretto tra chi l’impresa la vive ogni giorno e chi invece si affaccia oggi sul mercato. Attraverso un format dinamico e moderno, studentesse e aspiranti startupper avranno l’opportunità unica di confrontarsi con imprenditrici affermate del territorio.

A differenza dei classici convegni, “L’Espresso delle Idee” punta sul movimento. Il cuore dell’evento sarà una sessione di Networking Dinamico. Ogni coppia avrà a disposizione 3 minuti per presentarsi, scambiare un’idea o un contatto. Un segnale acustico scandirà il passaggio alla postazione successiva, garantendo a ogni partecipante la massima visibilità e varietà di incontri. Al termine della sessione “veloce”, l’ultima mezz’ora sarà dedicata a un caffè informale, momento ideale per approfondire le connessioni più promettenti nate durante i match.

L’iniziativa riflette la visione del CIF di Salerno, guidato dalla Presidente Agnese Ambrosio, che sottolinea l’importanza di strumenti agili per sostenere il talento delle donne: “Con ‘L’Espresso delle Idee’ abbiamo voluto dare un segnale forte: l’empowerment femminile passa per la condivisione del saper fare e per il coraggio di fare rete. Non vogliamo una platea statica che ascolta, ma una comunità che interagisce. Il nostro obiettivo è facilitare il passaggio di testimone e di competenze, mettendo a disposizione delle più giovani l’esperienza di chi ha già tracciato un percorso. In tre minuti può nascere un’intuizione, un consiglio prezioso o la scintilla per una futura collaborazione. È un modo concreto per dire che l’imprenditoria femminile a Salerno è viva, veloce e interconnessa.”

