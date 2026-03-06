Medea – Il Sogno alla Sala Le Muse di Baronissi

Sabato e domenica prossimi, il pubblico avrà l’opportunità di assistere a “Medea – Il Sogno”, una riscrittura scenica di Antonello De Rosa, che ne cura anche la regia, con Serena Stella protagonista.

Lo spettacolo, prodotto da TeatroNovanta, è un viaggio emozionale e intenso nella storia di Medea, la protagonista della tragedia di Euripide. De Rosa, noto regista e attore drammaturgo, ha lavorato per creare un’atmosfera unica e coinvolgente, che porterà il pubblico a riflettere sulla condizione umana e sulla complessità dei sentimenti. La chiave di lettura sarà inedita- De Rosa lavora con attenta contaminazione linguista, donando al testo un linguaggio partenopeo verace ed attuale facendo “risorgere” una messa in scena del 431 a.C.

In questa visione onirica, frutto di interpretazione e studio attento, Stella sarà la Medea campana che divide le coscienze. In scena anche Raffaele Milite, Daniele Nocerino, Teresa Accarino, Tina Aliberti, Noemi balsamo, Pupetta Di Nardo, Vincenzo Di Rosario, Angela Ferrentino, Antonia Grimaldi, Paola Mancino, Paola

Siepe, Maria Staiano, Elisabetta Zanotti.

Sabato 7  ore 21.00 e domenica 8 ore 18.30 Sala Le Muse – via Sant’Andrea 67 – Baronissi

Biglietti su Teatronovanta.it – info e prenotazioni al 089/2596751- 327/3690298

