Giornate Europee dell’Archeologia, appuntamenti a Pontecagnano e Sarno

Da venerdì 12 a domenica 14 giugno 2026 torna l’appuntamento con le Giornate Europee dell’Archeologia, la manifestazione promossa a livello europeo dall’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), sotto l’egida del Ministero della Cultura francese e con il patrocinio del Consiglio d’Europa.

L’iniziativa, estesa dal 2019 a tutta Europa, è coordinata in Italia dal Ministero della Cultura, per il tramite della Direzione Generale Musei e della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio.

Giunte alla diciassettesima edizione, le Giornate Europee dell’Archeologia sono quest’anno dedicate al tema “Archeologia in corso / Archaeology in the Making”, un invito ad accompagnare il pubblico all’interno dei processi della ricerca archeologica, nei luoghi della conservazione, dello studio e della valorizzazione del patrimonio culturale. Il tema propone una riflessione sull’archeologia come pratica condivisa, capace di mettere in relazione ricerca scientifica, comunità, territori e futuro, offrendo un’occasione per raccontare non solo monumenti e collezioni, ma anche il lavoro quotidiano che consente di preservarli, interpretarli e restituirli alla collettività.

Direzione Regionale Musei Campania

La Direzione regionale Musei nazionali Campania aderisce alla manifestazione con un articolato programma di iniziative nei musei e aree archeologiche della rete, che, con visite guidate, laboratori, incontri e presentazioni, organizzate anche in collaborazione con le realtà culturali del territorio, offriranno al pubblico la possibilità di conoscere il patrimonio archeologico campano e le sue connessioni alla luce delle ricerche più recenti, attraverso reperti, scavi e contesti, che metteranno al centro le storie dei luoghi e il loro legame con il presente.

Tutte le iniziative, con le informazioni per la visita e la partecipazione agli eventi, sono consultabili nella sezione dedicata alle GEA del sito del Ministero della Cultura (https://cultura.gov.it/evento/giornate-europee-dell-archeologia-2026), sul sito ufficiale della manifestazione (https://openagenda.com/it/jea-2026-italy?cl=) e sui canali social dei musei aderenti, dove è possibile seguire e partecipare all’iniziativa con gli hashtag #EADays #JEArcheo #GEA2026.

Programma delle iniziative

SALERNO

Museo archeologico nazionale di Pontecagnano “Gli Etruschi di frontiera”

Da venerdì 12 a domenica 14 giugno 2026: Una sepoltura d’eccezione da Pontecagnano Domenica 14 giugno, ore 10.30: Vini di frontiera

Il Museo Archeologico di Pontecagnano propone per questa tre giorni un ricco programma di attività rivolte a un pubblico ampio, all’insegna della divulgazione della ricerca archeologica, della condivisione di pratiche e risultati con la comunità locale, le associazioni e le famiglie, nell’ottica di un’esperienza viva e partecipata.

Dal 12 al 14 giugno, nei consueti orari di apertura del Museo, il pubblico potrà ammirare in mostra per la prima volta l’esposizione di una eccezionale sepoltura, di una donna di rango elevato vissuta più di 2600 anni fa, rinvenuta in via XVIII Giugno, al centro di Pontecagnano Faiano. La donna sfoggiava una ricca parure di monili in bronzo, la cui disposizione permette la ricostruzione dell’abbigliamento funerario, mentre il corredo di vasi, raccolti in nuclei, rispecchia una precisa logica funzionale e rituale.

Domenica 14 giugno alle ore 10.30 si terrà il convegno “Vini di frontiera”, organizzato dal Consorzio Vita Salernum Vites nell’ambito dell’iniziativa “Radici itineranti – Salone Vini salernitani”. I lavori saranno aperti dai saluti della direttrice del Museo, Serena De Caro, del sindaco di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara, dell’assessora alle Politiche Culturali, Roberta D’Amico, a cui seguiranno gli interventi di Carmine Pellegrino, docente di Etruscologia e Archeologia dell’Italia antica presso il DiSPAC dell’Università degli Studi di Salerno, e di Chiara Giorleo, critica enogastronomica, docente e giudice in concorsi internazionali. Le conclusioni saranno affidate al presidente del Consorzio Vita Salernum Vites, Marco Serra.

Il Museo archeologico nazionale di Pontecagnano sarà eccezionalmente aperto anche lunedì 15 giugno dalle ore 9.00 alle ore 19.00 (ultimo ingresso alle 18.30).

Info: +39 089 848181 | drm-cam.pontecagnano@cultura.gov.it

Museo archeologico nazionale della Valle del Sarno

Venerdì 12 e sabato 13 giugno 2026, dalle 9.00 alle 19.00, domenica 14 giugno dalle 9.00 alle 14.00:

L’archeologia della Valle del Sarno: un percorso guidato tra le collezioni del Museo

Il Museo Archeologico Nazionale della Valle del Sarno propone visite guidate condotte dal personale del museo, offrendo al pubblico un’opportunità di scoperta e approfondimento delle proprie collezioni.

Il percorso guidato, in programma venerdì 12 giugno, dalle 9.00 alle 19.00 (ultimo ingresso alle 18.30), sabato 14 e domenica 15 giugno, dalle 9.00 alle 14.00 (ultimo ingresso alle 13.30), si configura come un momento di dialogo e confronto, pensato per coinvolgere attivamente i visitatori, che potranno condividere curiosità e riflessioni lungo l’itinerario museale. I reperti esposti, provenienti dalle numerose campagne di scavo condotte nel territorio, restituiscono la storia di un’area frequentata e abitata fin dall’antichità grazie all’abbondanza di acque sorgive, alla fertilità del suolo e alla favorevole posizione geografica.

Info: +39 081 941451 | drm-cam.sarno@cultura.gov.it