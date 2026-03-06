Pianeti Mancanti, il libro di Luca Nardi alla Imagine’s Book

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Venerdì 6 marzo il Centro Astronomico “Neil Armstrong” (CANA) di Salerno organizza un incontro con l’astrofisico e divulgatore Luca Nardi, in occasione della presentazione del suo libro “Pianeti Mancanti”.

L’evento si terrà presso la libreria Imagine’s Book di Salerno. A coordinare la presentazione saranno il Presidente del CANA, Avv. Vincenzo Gallo e il Dr. Vito Saggese, Socio del CANA e Dottore di Ricerca in Astrofisica.

“Il libro”, spiega Luca Nardi, “racconta della caccia di tutti i mondi che, nel corso della storia, gli astronomi hanno ipotizzato potessero esistere attorno al Sole”. Ma non solo. Anche i pianeti “cercati e poi trovati davvero, come il gigante ghiacciato Nettuno ai confini del Sistema Solare”.

Un’opera di grande fascino che ripercorre la scoperta dei mondi vicini alla nostra Terra attraverso un linguaggio accattivante per i lettori. Classe 1993, astrofisico specializzato in scienze planetarie, Luca Nardi è un noto divulgatore nell’ambito e ha al suo attivo diverse collaborazioni e pubblicazioni.

Evento aperto al pubblico
L’ingresso è libero e non è richiesta prenotazione.
Il luogo e la data
Inizio alle ore: 18:30
Luogo: Libreria Imagine’s Book. Corso Garibaldi 142, 84123 (Salerno)

