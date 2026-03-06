Toccare l’argomento è meglio che evitarlo, lunedì 9 Liceo Sabatini-Menna

Un progetto, un impegno, una missione: sono queste le linee guida dell’appuntamento in programma lunedì 9 marzo, a partire dalle ore 10.00, preso il Teatro del Liceo Artistico Sabatini-Menna di Salerno.

Un incontro destinato alle studentesse e agli studenti, un’occasione per affrontare il tema della cura e della prevenzione, che partono indiscutibilmente da un assunto ineludibile: la conoscenza del proprio corpo. “Toccare l’argomento è meglio che evitarlo” non è solo traccia tematica ma l’orizzonte che fa da sfondo a una giornata di dialogo e confronto.

Introdotti dal dirigente scolastico prof.ssa Renata Florimonte, prenderanno la parola esperti, medici, esponenti del mondo associativo: la dott.ssa Daniela Chiariello, membro del Comitato Komen Campania; la prof.ssa Daniela D’Acunto, presidente AMMI (Associazione Mogli dei Medici Italiani) – Donne per la salute; il dott. Alessio Volpe, medico radiologo senologo; il dott. Gaetano Savoia, medico urologo; la prof.ssa Clementina D’Amico, vicepresidente dell’associazione Noi Donne… Soprattutto.

«Ringrazio le associazioni Noi Donne… Soprattutto e AMMI – le parole del dirigente scolastico Renata Florimonte – per la preziosa opportunità formativa offerta agli studenti delle classi quinte con il coinvolgimento nell’iniziativa “Toccare l’argomento è meglio che evitarlo”. L’obiettivo è promuovere la cultura della prevenzione dei tumori femminili e maschili e fornire informazioni corrette su stile di vita, diagnosi precoce e percorsi di screening, con un’attenzione particolare alla parità di genere: ragazze e ragazzi avranno pari accesso a contenuti, strumenti e opportunità di confronto. Il Liceo Artistico Sabatini-Menna è particolarmente attento a promuovere l’educazione alla salute e la promozione di un corretto stile di vita nelle giovani generazioni, con un piano articolato e strutturato che prevede l’adesione all’Accordo di Rete “Scuole SHE Campane che Promuovono Salute” (S.S.C.P.S.)».

La prevenzione nella sua concretezza è al centro delle parole di Marzia Imperiali di Francavilla, Presidente del Comitato Komen Campania: «Promuovere la prevenzione e un corretto stile di vita nei licei significa costruire consapevolezza tra i giovani e, attraverso di loro, arrivare anche alle famiglie: un impegno che Komen Italia porta avanti anche con la Carovana della Prevenzione, offrendo screening gratuiti alle giovani donne non ancora coperte dal Servizio Sanitario Nazionale».

«L’associazione AMMI-Donne per la Salute, che da sempre promuove la cultura della prevenzione, è lieta di proporre in collaborazione con “Noi Donne… Soprattutto” un momento di informazione e prevenzione destinato ai ragazzi e alle ragazze degli Istituti superiori di Salerno – il commento di Marilena D’Acunto Savoia, presidente AMMI-Donne per la Salute –. Certi dell’importanza della conoscenza del proprio corpo e dell’ascolto attento dei segnali che il corpo stesso ci invia, siamo fiduciosi che questo progetto possa essere un piccolo passo per responsabilizzare i ragazzi nella cura di se stessi».

La prevenzione del cancro al seno inizia da giovanissime, anche alla luce dell’abbassamento dell’età media in cui ci si ammala. «La prevenzione è consapevolezza – pone l’attenzione il dott. Alessio Volpe, medico radiologo senologo – significa conoscere il proprio corpo, imparare ad ascoltarlo e a non rimandare l’attenzione alla propria salute. È il primo passo concreto verso la cura. Parlarne con le ragazze dell’ultimo anno di liceo vuol dire diffondere una cultura della prevenzione già in giovane età, perché la tutela della salute della mammella inizia prima di tutto dall’informazione».

«Mi fa particolarmente piacere sottolineare che la partecipazione delle studentesse e degli studenti si è manifestata sin dall’organizzazione di questa giornata: la locandina è stata completamente realizzata da un alunno del liceo Sabatini-Menna, i ragazzi si sono sentiti coinvolti anche nella logistica delle cose e hanno lasciato alla creatività la libertà di cogliere il senso di questa giornata e del tema della prevenzione, esprimendolo attraverso l’immagine» sottolinea la prof.ssa Clementina D’Amico, vicepresidente dell’associazione “Noi Donne… Soprattutto”.

«Per noi la prevenzione nelle scuole non è solo un impegno ma una missione che portiamo avanti con passione ormai dal 2017 – ricorda la dott.ssa Veronica Carratu, presidente Noi Donne… Soprattutto –. La prevenzione è vita, conoscere il proprio corpo, prendersene cura, compiere ogni giorno scelte di salute, è un atto d’amore verso se stessi. E i giovani sono il cuore pulsante di questo messaggio perché, come cassa di risonanza, sono il megafono in grado di trasformare la conoscenza in azione, diffondendo consapevolezza nelle famiglie e in tutta la società. Riprendere dal 9 marzo gli incontri nelle scuole significa parlare di vita, far sì che la prevenzione non resti solo un’idea ma diventi pratica concreta, esperienza da vivere e condividere ogni giorno».

