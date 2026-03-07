Fuori dalla stanza, domenica 8 al Teatro Genovesi

Domenica 8 marzo, alle ore 19, al Festival Nazionale Teatro XS Città di Salerno la Compagnia degli Evasi di Castelnuovo Magra (SP) porterà sul palco del Teatro Genovesi a Salerno (via Sichelgaita, 12/a) lo spettacolo Fuori dalla stanza di Marco Balma.

In questo lavoro Balma indaga ciò che resta invisibile: le attese, i silenzi e le tensioni che si consumano oltre una porta chiusa. I personaggi si muovono in uno spazio di confine, dove la stanza diventa un luogo mentale più che fisico, e l’azione si costruisce attraverso parole non dette, ricordi e immaginazioni. Tra realtà e proiezione, lo spettacolo riflette sull’assenza, sull’intimità e sul bisogno di essere ascoltati, mostrando come spesso la verità emerga proprio fuori dal centro della scena.

Il Festival è organizzato dalla Compagnia dell’Eclissi, con la direzione artistica di Enzo Tota, ed è realizzato in partenariato con l’IIS Genovesi – Da Vinci, diretto dalla professoressa Lea Celano. A sostenere l’iniziativa anche il Soroptimist International Club Salerno e l’Unione Italiana Libero Teatro Campania.

Gli altri spettacoli in programma. Domenica 15 marzo sarà protagonista la Compagnia La Corte dei Folli di Fossano (CN) con Una teiera sbeccata di Stefano Sandroni, seguita domenica 22 marzo dalla Compagnia Giardini dell’Arte di Firenze, che presenterà Un borghese piccolo piccolo, tratto dal romanzo di Vincenzo Cerami, in adattamento teatrale di Fabrizio Coniglio. L’ultimo spettacolo in cartellone è in programma domenica 12 aprile con il Gruppo di Attività Teatrali Peppino Mancini di Fasano (BR) in Nunca Mas di Gerry Moio.

A chiudere la XVII edizione, domenica 19 aprile, sarà la serata finale di premiazioni, con uno spettacolo a cura della Compagnia dell’Eclissi di Salerno.

Info e prenotazioni: 338 2041379 – 347 6178242

Mi piace: Mi piace Caricamento...