Perché le imprese cercano sempre più spesso nuove competenze green?

Per anni, la sostenibilità aziendale è stata affrontata come un valore accessorio, utile soprattutto a rafforzare la reputazione. Oggi le imprese hanno compreso che ambiente, energia e responsabilità sociale incidono in modo diretto sulla competitività, la capacità di attrarre talenti e sulla relazione con clienti e investitori. La sostenibilità è entrata nel cuore delle decisioni strategiche e, di conseguenza, è cambiata la domanda di competenze.

Le analisi più recenti dedicate al mondo del lavoro, come quelle sul legame tra sostenibilità ed employer branding, mostrano come le aziende che investono seriamente in pratiche ambientali e sociali risultino più attrattive e credibili.

Non può più essere trattata solo come una strategia comunicativa poiché i candidati cercano organizzazioni coerenti, capaci di tradurre i valori in azioni concrete.

Questo spostamento ha un effetto diretto sul mercato del lavoro, perché richiede figure in grado di progettare, misurare e governare i processi di sostenibilità, andando oltre la dimensione dichiarativa.

Ecco allora che la sostenibilità smette di essere un tema confinato alle funzioni tecniche e diventa un ambito trasversale, che dialoga con la strategia, la finanza, il marketing e le risorse umane. Le aziende hanno bisogno di professionisti capaci di leggere le normative ambientali, comprendere le dinamiche energetiche, valutare l’impatto delle scelte industriali e tradurle in piani di sviluppo credibili. Si presenta, in questo modo, una trasformazione che apre nuove opportunità di carriera, ma che richiede una preparazione strutturata e aggiornata.

Per rispondere a questa evoluzione nasce l’offerta formativa di 24ORE Business School dedicata ad Ambiente ed Energia, con specifici master in sostenibilità ambientale.

I corsi di questa area affrontano la sostenibilità come leva di innovazione e crescita, mettendo al centro il rapporto tra transizione ecologica, modelli di business e governance aziendale. Questi si differenziano per focus e specializzazione, alcuni approfondiscono le politiche energetiche e la transizione verso le rinnovabili, altri si concentrano sulla sostenibilità ambientale, sulla gestione ESG e sull’integrazione dei criteri ambientali nei processi decisionali delle imprese.

All’interno di questo panorama articolato, un master in particolare rappresenta un punto di sintesi tra visione strategica e applicazione concreta. Il Master in Sostenibilità Ambientale ed Energia di 24ORE Business School è pensato per formare professionisti in grado di guidare il cambiamento all’interno delle organizzazioni, interpretando la sostenibilità come fattore competitivo e non come semplice adempimento.

Il programma accompagna i partecipanti in un percorso che parte dai fondamenti della sostenibilità ambientale e arriva alla gestione operativa dei processi green. Le tematiche affrontate spaziano dalla normativa ambientale alla transizione energetica, dall’economia circolare alla misurazione delle performance ESG, con un approccio che integra competenze tecniche, manageriali e strategiche. L’attenzione costante al contesto aziendale consente di comprendere come le scelte ambientali incidano sui costi, sulla reputazione e sulla capacità di innovare.

Uno degli elementi distintivi del master è il forte collegamento con il mondo del lavoro. I contenuti sono costruiti per rispondere alle esigenze reali delle imprese, che cercano sustainability manager, energy manager, consulenti ambientali e figure capaci di dialogare con stakeholder interni ed esterni. Il confronto con docenti e professionisti del settore permette di sviluppare una visione concreta delle opportunità di carriera e delle competenze più richieste, rendendo il percorso formativo uno strumento efficace di posizionamento professionale.

In un momento in cui la sostenibilità ambientale non è più una promessa da raccontare, ma una competenza da esercitare ogni giorno, investire in una formazione specialistica rappresenta una valida opportunità per acquisire strumenti utili a interpretare un cambiamento già in atto e trasformarlo in una traiettoria professionale solida. Proprio in questo spazio, dove strategia e responsabilità si incontrano, si stanno costruendo le figure chiave delle imprese di domani.

