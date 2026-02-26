Prosegue Non è vero… ma ci credo di Peppino De Filippo al Teatro Arbostella

Prosegue a ritmo serrato la XVIII Stagione Comica del Teatro Arbostella “Gino Esposito” di Salerno, che si prepara ad accogliere il settimo spettacolo in cartellone. Per i tre weekend di febbraio e l’inizio di marzo in scena uno dei gruppi stabili della storica struttura di Viale Verdi: la Compagnia All’Antica Italiana.
Sotto la direzione di Gaetano Troiano, docente dei laboratori teatrali dell’Arbostella, la compagnia si sta cimentando con uno dei capolavori intramontabili del teatro partenopeo: “Non è vero… ma ci credo” di Peppino De Filippo, testo fortemente voluto dalla direzione artistica curata da Arturo Esposito e Imma Caracciuolo.
La commedia ruota attorno alla figura di Gervasio Savastano, imprenditore avaro e profondamente superstizioso, interpretato dallo stesso Troiano. Ossessionato dalla paura della iettatura, Savastano vede presagi di sventura ovunque: nelle persone che incontra, negli oggetti quotidiani, negli eventi più banali.
Una mania che lo conduce a decisioni sempre più assurde, compromettendo la serenità di familiari e dipendenti, costretti a subire le sue grottesche fissazioni, fino al licenziamento di un impiegato ritenuto portatore di sfortuna.
Il destino, però, è pronto a giocargli un tiro mancino. In ufficio si presenta un giovane brillante in cerca di lavoro, dotato – agli occhi del commendatore – di un segno inequivocabile di fortuna: una gobba. Da questo incontro prende il via una girandola di situazioni paradossali ed esilaranti che trascinano il pubblico in una vera e propria “tragedia tutta da ridere”.
La regia di Gaetano Troiano restituisce al testo una lettura fluida e contemporanea, rispettosa della tradizione ma capace di parlare al pubblico di oggi. In scena, accanto al regista-protagonista, un cast affiatato composto da Vittorio Avagliano, Giulia Esposito, Edda Giudice, Marco Monetta, Marisa Malinconico, Massimo Monetti, Teresa Altobello, Carmen Petolicchio e Mariarosa De Marco.
Un appuntamento imperdibile per gli amanti della grande commedia napoletana e per il pubblico che continua a premiare, stagione dopo stagione, la proposta artistica del Teatro Arbostella.
Lo spettacolo sarà rappresentato nei week-end del 14-15-21-22-28 febbraio, 1 marzo 2026
Sabato ore 21.00 – Domenica ore 19.30
Biglietti:
Intero €15 – Ridotto (over 65) €13
Info e prenotazioni:
347 1869810 – 328 2664758

