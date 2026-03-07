Il Rettore dell’Università di Salerno, Virgilio D’Antonio, nominato Socio Onorario del “Rotary Club Salerno”.

“L’Università di Salerno ambisce ad essere un’università moderna, dinamica, giovane, che sappia dialogare con le imprese e che sappia accompagnare i propri studenti nel mondo del lavoro: a diventare imprenditori di sé stessi; consentendo loro di guardare alle nuove tecnologie di avanguardia e di attendere il futuro con fiducia”. È questo l’auspicio per l’Università di Salerno del Magnifico Rettore, il Professor Virgilio D’Antonio, che è stato nominato Socio Onorario del “Rotary Club Salerno”, presieduto dal dottor Francesco Caggiano, nel corso della conviviale rotariana organizzata al “Circolo Canottieri Irno” di Salerno. A spillare il Rettore è stato il professor Cosimo Risi, Past President del Club, che ha introdotto la relazione del Magnifico Rettore sul tema: “Il Polo del Sapere al Centro dello Sviluppo”. L’incontro si inserisce in un ampio percorso che il “Rotary Club Salerno” sta sviluppando quest’anno, come ha spiegato il Presidente Francesco Caggiano:” Stiamo incontrando le principali personalità culturali, civili, religiose e militari della nostra città. Cerchiamo di far emergere le nostre eccellenze in ogni ambito. L’Università degli Studi di Salerno costituisce sicuramente un riferimento fondamentale per lo sviluppo e la crescita culturale, scientifica, tecnologica ed economica del territorio. Un laboratorio di eccellenze umane che si spera un domani possano restituire nel loro territorio le conoscenze che hanno acquisito senza andare via”. Il Rettore, che si è insediato il sette novembre, è un giurista: insegna Diritto Privato Comparato, Diritto Comparato dell’Informazione e della Comunicazione, Diritto delle nuove tecnologie e Ordinamento sportivo e diritto comparato dello sport, presso il Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione dell’Università di Salerno. È anche membro del Collegio di Garanzia del CONI. Il Rettore Virgilio D’Antonio ha parlato delle prospettive future dell’Università di Salerno, partendo dal dialogo con il territorio:” L’Università di Salerno, che ha circa quarantamila iscritti, sta attraversando un processo di rinnovamento importante. Siamo la seconda Università della Campania, una delle principali Università del Mezzogiorno e una delle principali realtà di ricerca e di didattica a livello nazionale. Abbiamo diciassette Dipartimenti che sono ai primi posti per la loro attività di ricerca scientifica di eccellenza: a breve installeremo un computer quantistico: uno dei più importanti e potenti d’Europa e del mondo, nell’ambito del progetto “Quantum Valley” che ci consentirà di creare il primo centro italiano di calcolo quantistico. Potrà essere un volano di sviluppo non solo per l’Università di Salerno, ma per tutto il territorio Campano e del Mezzogiorno. Abbiamo dei laureati di eccellenza richiestissimi nel mondo del lavoro: in Italia e all’estero. Siamo un grande ateneo ma possiamo ambire a diventare un Mega Ateneo. La nostra missione è quella di formare le generazioni presenti intravedendo un bagliore di ciò che sarà il futuro”. Il Magnifico Rettore ha confermato che ci sarà una sede dell’Università nell’ex Tribunale di Salerno:” Questo è un progetto che dovrebbe concretizzarsi nel prossimo anno. L’Università è di Salerno e deve rivendicare con vigore il suo rapporto con la città che deve essere biunivoco: l’Università si arricchisce nel rapporto con la città, con il territorio, e Salerno può ambire finalmente a diventare “Città Universitaria” e sentirsi orgogliosa della sua Università. Non vogliamo più essere percepiti come un non luogo, un corpo estraneo della nostra città: vogliamo essere una parte integrante del suo tessuto culturale, umano ed economico”. Presentati dal Prefetto Alessandro Ruggiero i professori universitari e le autorità rotariane ospiti del Club: la professoressa Paola Adinolfi, Ordinario di Organizzazione Aziendale all’Università di Salerno presso il Dipartimento di Scienze Aziendali – Management & Innovation Systems e Presidente della Fondazione dell’Università degli Studi di Salerno; la professoressa Genny Tortora, Decana dei Professori e Professore Ordinario di Informatica;; la professoressa Rosa Fiorillo, Ordinario di Archeologia Cristiana e Medievale presso il Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell’Università di Salerno; il professor Matteo Gaeta, Ordinario dell’Ingegneria dell’Informazione presso l’Università di Salerno; il Presidente del “Rotary Club di Capri”, l’avvocato Stanislao Giammarino; la Presidente del “Rotaract Club Salerno”, la professoressa Roberta Palumbo, ed il Vice Presidente del “Club Interact Salerno” Emanuele Vicinanza. Aniello Palumbo

