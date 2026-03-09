Da San Biagio a San Babila, il libro di Pasquale Vessa

Si è svolta presso il Mediterranea Hotel di Salerno la presentazione del libro “Da Via San Biagio a Piazza San Babila”, scritto da Pasquale Vessa.

L’incontro, che ha visto la partecipazione di circa 150 ospiti tra amici, professionisti, rappresentanti del mondo culturale e istituzionale, è stato moderato dalla Dott.ssa Michela Perrotta.

Tra i presenti sono intervenuti con parole di stima e affetto gli onorevoli Mario Pepe, Guido Viceconte, Guido Milanese, Fulvio Bonavitacola, Guglielmo Scarlato e il professor Aniello Salzano.

La serata si è aperta con la proiezione di un filmato emozionale che ha ripercorso le principali tappe della vita dell’autore: dalle origini nel quartiere di Via San Biagio fino alle esperienze professionali maturate nel contesto milanese di Piazza San Babila. Un racconto visivo intenso e coinvolgente che ha introdotto il pubblico ai temi centrali dell’opera, fatta di memoria, impegno, relazioni e scelte di vita.

Nel corso del dialogo con la conduttrice, Pasquale Vessa ha raccontato il senso del libro, che

rappresenta non solo una testimonianza autobiografica, ma anche il racconto di un percorso umano e professionale costruito attraverso incontri, sfide e opportunità che hanno segnato il suo cammino.

L’incontro ha dato all’Ing. Vessa l’occasione di lanciare un monito importante alle nuove

generazioni per acquisire conoscenza e competenze sulla salvaguardia dell’ambiente per la

sopravvivenza della specie umana e degli ecosistemi in cui vive.

L’autore ha sottolineato l’attenzione da porre al rinnovamento della flora produttrice di ossigeno, gli alberi, veri e propri “depuratori” dell’aria.

Alla presenza di docenti di economia di ingegneria di imprenditori, di politici, Pasquale Vessa ha lanciato la proposta di una formazione specifica per i nostri bambini, per gli adolescenti e per i giovani adulti, su temi di economia, di sostenibilità, di ambiente.

Particolarmente significativo è stato anche il momento solidale della serata: i proventi derivanti dalla vendita del volume saranno infatti devoluti a quattro associazioni del territorio, a sostegno delle attività di assistenza alle persone più fragili.

Nel corso dell’evento è inoltre giunta una notizia di grande rilievo, accolta con soddisfazione dai presenti.

Il Comitato Nazionale Italiano Fair Play ha infatti anticipato ufficialmente la decisione

di riconoscere alla Vessa Holding la qualifica di “Fair Play Company”, in considerazione della

particolare attenzione dimostrata dall’azienda ai valori promossi dal Codice Etico delle Imprese.

Un riconoscimento che sottolinea ulteriormente il valore del percorso umano e professionale raccontato nel libro e che ha rappresentato uno dei momenti più significativi della serata.

La presentazione si è conclusa con un lungo applauso del pubblico e con il momento dedicato al firma copie, durante il quale Pasquale Vessa ha incontrato i partecipanti in un clima di grande partecipazione e condivisione.

L’evento ha trasformato la presentazione di un libro in un’occasione di racconto collettivo, capace di unire memoria personale, valori civili e solidarietà.

Per informazioni:

You Emergency srls

segreteria@youemergency.com

0688932982

Mi piace: Mi piace Caricamento...