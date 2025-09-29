La Jomi Salerno cala il tris

Dopo un avvio equilibrato, la Jomi Salerno cambia marcia e conquista i due punti con una prova di forza contro Teramo.
L’inizio di gara vede le due formazioni viaggiare punto a punto fino al 9’, quando le campane piazzano il primo break: prima il rigore trasformato da Dalla Costa, poi la rete di Nukovic a porta sguarnita valgono il 3-5. Teramo prova a restare agganciata, ma Salerno aumenta l’intensità. Al 17’ il rigore neutralizzato da Danti segna la svolta: le ospiti volano a +4 e continuano a macinare gioco fino al 19-7 che chiude il primo tempo. Nella ripresa la Jomi gestisce con maturità il vantaggio, senza mai concedere spiragli alle avversarie. A 30 secondi dalla sirena è ancora Nukovic a mettere il sigillo sulla sfida, fissando il punteggio sul 40-21. Terza vittoria consecutiva dunque per Salerno, che conferma il proprio ottimo momento di forma e guarda con fiducia ai prossimi impegni di campionato.
JOMI SALERNO: Adinolfi, Dalla Costa 8, Danti, Gislimberti 8, Gomez 1, Lanfredi 3, Lauretti Matos 4, Lepori 1, Mangone 6, Nukovic 5, Piantini, Salvaro 2, Woller 2. All. Leandro Araujo
TERAMO: Canzio 2, Conte, De Angelis 1, De Flaviis, Di Pietro, Engel 9, Farisè 5, Galletti, Giamberardino, Notarianni 3, Panayotova, Pugliara 1, Ratsika, Sila. ALL. Daniela Palarie
