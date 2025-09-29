Givova Scafati, brutta sconfitta a Bologna

La Givova Scafati esce sconfitta dal PalaDozza, nella prima trasferta del campionato, contro la Fortitudo Bologna. Al termine di una gara dai due volti.

La squadra di coach Crotti è in partita nel primo tempo, riuscendo anche a condurre in alcuni frangenti. Poi sono i padroni di casa, guidati soprattutto dall’ex Sorokas e da Sarto, a prendere il controllo totale del match negli ultimi due quarti. Il passivo finale è importante: 94-64 Un -30 frutto soprattutto di una difesa non sempre puntuale e di un terzo quarto nel quale, a cospetto dei 13 punti realizzati, Scafati ne ha subiti 33. Anche nell’ultimo parziale il gap del quarto è rilevante, la squadra di Caja ne mette a segno 27 con gli avversari che restano a quota 14. Bologna vince anche la battaglia a rimbalzo, conquistandone anche 16 offensivi rispetto ai soli 7 degli ospiti.

Anche l’attacco funziona a sprazzi per la Givova Scafati. Su nove giocatori utilizzati da Crotti, ben cinque non superano i 4 punti, Allen ne infila appena 6 e solo Mascolo (14 punti con 8 assist), Pullazi (13 punti e 7 rimbalzi) e Walker (19 punti) vanno in doppia cifra.

I gialloblu dovranno smaltire in fretta questa sconfitta, sabato 4 ottobre alla Beta Ricambi Arena arriva l’Urania Milano dell’ex Gentile.

La dichiarazioni del coach:

“Non siamo riusciti a tenere la stessa energia che Bologna ha messo in campo – ha dichiarato nel post gara Alessandro Crotti – un po’ all’inizio abbiamo ricucito quando loro hanno tentato di allungare, poi nel terzo quarto inspiegabilmente siamo usciti dalla partita. Abbiamo smesso di eseguire anche quello che aveva funzionato nei primi due quarti, perdendo di fiducia anche nelle cose più facili”.

Il tabellino

Fortitudo Bologna – Givova Scafati: 94-64

Fortitudo Bologna: Moore 12, Sarto 15, Della Rosa 13, Sorokas 22, Imbrò 3, Guaiana, Fantinelli 9, Mazzola 7, Barbieri ne, Moretti 13. All. Caja

Givova Scafati: Walker 19, Chiera ne, Iannuzzi 2, Mollura 3, Allen 6, Mascolo 14, Bortolin 4, Pullazi 13, Caroti 3, Fresno, All. Crotti

Mi piace: Mi piace Caricamento...