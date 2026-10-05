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Ericsson, fonti palazzo Chigi: Meloni chiama ad Missori, azienda ritira 131 licenziamenti a Genova

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Redazione Gazzetta di Salerno
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(Adnkronos) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha chiamato l’ad di Ericsson, Andrea Missori, e l’azienda ha ritirato i licenziamenti a Genova. Lo fanno sapere fonti di palazzo Chigi. “A seguito delle interlocuzioni avviate personalmente dalla presidente del Consiglio con i vertici di Ericsson, la società ha deciso di ritirare la procedura di licenziamento collettivo che interessava 131 lavoratrici e lavoratori della sede di Genova”, sottolineano. “La vertenza era nata dalla decisione di Ericsson di avviare una procedura di licenziamento collettivo nell’ambito di un processo di riorganizzazione aziendale, suscitando preoccupazione per le ricadute occupazionali e per le prospettive del presidio tecnologico e di ricerca presente a Genova – spiegano ancora -. Di fronte alla strumentalizzazione politica che si è sviluppata attorno alla vicenda, con il rischio di alimentare tensioni sulla pelle dei lavoratori, la presidente del Consiglio è intervenuta personalmente, telefonando all’amministratore delegato di Ericsson, Andrea Missori. Dall’interlocuzione è scaturita la decisione dell’azienda di ritirare la procedura, dando vita a una soluzione responsabile che consente di aprire una nuova fase di dialogo sulle prospettive industriali e occupazionali di Ericsson in Italia”. 

“La decisione del gruppo, confermata dallo stesso amministratore delegato nel corso del confronto tra azienda e governo, rappresenta un passo importante per superare l’attuale fase di difficoltà e guardare alle prospettive del sito di Genova e del gruppo in Italia. Il governo continuerà a seguire l’evoluzione della situazione, con l’obiettivo di tutelare l’occupazione qualificata e valorizzare le competenze e il patrimonio tecnologico presenti sul territorio nazionale”, concludono. 

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