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Estonia? Germania? L’Europa è veramente nel mirino della Russia?

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Parlano fonti riservate, si rincorrono i dossier, si producono simulazioni. Il rischio che la Russia possa veramente attaccare l’Europa viaggia per ora sul piano degli scenari e delle proiezioni. Ma poi ci sono anche i fatti. I continui sconfinamenti dei droni, le provocazioni, gli incidenti sfiorati. E una guerra ibrida che già impegna eserciti meno visibili di quelli regolari. Che Mosca possa alzare il tiro, oltre l’Ucraina, è più di un’ipotesi di scuola. Come, dove e con quali tempi possa avvenire questa escalation è invece oggetto di discussione. Ma mentre se ne discute, qualcosa di molto concreto già si muove.

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