Bonazzoli show, la Salernitana supera la Reggina ed avanza in Coppa Italia.

La Salernitana ha superato 2-0 la Reggina nel match dei 32/i di finale Coppa Italia. A decidere la sfida dell’Arechi – al quale hanno assistito 2476 spettatori – è stata una doppietta del neo acquisto Federico Bonazzoli, arrivato in prestito dalla Sampdoria, e che si è rivelato subito protagonista.

Il 24enne ha sbloccato il punteggio ad un minuto dall’intervallo (47′), addomesticando un cross di Ruggeri e freddando di destro Micai con una conclusione dal limite forte e precisa. Il raddoppio è arrivato al 10′ della ripresa: Bonazzoli, servito da Kechrida, si è fatto trovare pronto nel cuore dell’area di rigore e in diagonale ha segnato il 2-0. Ai sedicesimi di Coppa Italia la Salernitana sfiderà il Genoa a Marassi. Domenica, invece, l’esordio in campionato a Bologna che segnerà il ritorno in serie A dei campani a 23 anni di distanza dall’ultima volta. (ANSA).