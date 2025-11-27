Amalfi, nuovo centro di aggregazione

Un nuovo centro polifunzionale per l’aggregazione sorgerà nella frazione di Tovere di Amalfi. L’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Daniele Milano, sta procedendo alla ristrutturazione e all’adeguamento funzionale dell’ex edificio scolastico che sarà messo a disposizione della popolazione residente per lo svolgimento di attività con finalità sociali.

Qui, grazie a un impegno complessivo di circa 640mila euro di fondi di bilancio comunale, sono in corso una serie di interventi che riguardano la messa in sicurezza dell’area e la riqualificazione degli spazi interni ed esterni, al fine di migliorare la fruibilità, con particolare attenzione all’accessibilità per le persone con disabilità motorie.

«Nell’ambito di questi lavori, abbiamo realizzato una rampa pedonale finalizzata al superamento del dislivello tra la via comunale e il cortile dell’edificio. – dichiara il Sindaco di Amalfi, Daniele Milano – In ottica di abbattimento delle barriere architettoniche, anche i servizi igienici del piano terra saranno resi idonei alle persone con disabilità. Al termine dei lavori restituiremo un centro per l’aggregazione dei residenti e per l’offerta di nuovi servizi alla cittadinanza».

Il primo cittadino ha parlato dell’iniziativa in un breve video lanciato sui social

Nel fabbricato è inoltre prevista la realizzazione di una nuova cucina per la cui messa a regime sono stati predisposti gli allacci necessari all’installazione sempre negli spazi del piano terra. Disposto su due livelli l’edificio offre ulteriori spazi disponibili che saranno accessibili attraverso una scala esterna ricollocata sul lato nord del fabbricato, in posizione più discreta e funzionale.

«Oltre al consolidamento statico del muro di contenimento sovrastante il fabbricato, sono inoltre previsti la regimentazione delle acque meteoriche nel cortile, il rifacimento della pavimentazione mediante materiali innovativi e la posa in opera di parapetti conformi alle norme vigenti. – ha dichiarato il Vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Matteo Bottone – Gli interventi di riqualificazione si completano con una nuova intonacatura, la realizzazione di cornici sui varchi esistenti e l’installazione di punti luce in facciata che sono in via di realizzazione insieme all’impermeabilizzazione delle coperture dell’intero edificio e alle pitturazioni interne».

