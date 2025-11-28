Furto testine comunicazione, tre arresti dei Carabinieri a Tramonti

Scattata la misura cautelare dell’obbligo di dimora a carico di 3 uomini a Napoli per furto aggravato in concorso.

È successo giovedì mattina, a dare esecuzione sono stati i Carabinieri della Stazione Tramonti con l’Aliquota Operativa della Compagnia di Amalfi.

I 3 uomini, tra maggio 2024 e marzo 2025, sarebbero entrati in diverse occasioni nelle centrali di telecomunicazione nel comune di Tramonti, rubando 28 testine in plastica dal valore complessivo di 12mila euro contenenti contatti in rame, berilio, bronzo fosforo e platino, terminali di 2.800 utenze telefoniche private e pubbliche che, a causa del furto, venivano interrotte o funzionavano male.

