Viviamocilento ad Acciaroli

Una dichiarazione d’amore alla vita lenta, alla bellezza che si svela piano, all’importanza dell’ascolto, del silenzio e della consapevolezza. Musica che si intreccia alle storie, cammino che diventa esperienza sensoriale, comunità che si ritrova per riconoscersi nelle proprie radici e costruisce insieme nuove visioni.

È VIVIAMOCILENTO, il festival attraverso il quale il Comune di Pollica celebra il Cilento, in programma ad Acciaroli dal 12 al 14 settembre.

La dodicesima edizione, torna con tre giorni di incontri, musica, emozioni e sapori, per vivere insieme un’esperienza che va oltre il semplice evento e diventa stile di vita, respiro condiviso, celebrazione collettiva di un territorio straordinario.

Il programma musicale si apre venerdì 12 settembre all’Arena del Mare con Chiarè, seguita da Simona Molinari, cantautrice e interprete raffinata della scena jazz-pop italiana, che accompagnerà il pubblico in un racconto sonoro intenso e profondo, capace di unire parole e melodia in una narrazione emozionale e partecipata.

Sabato 13 settembre debutta il format Le Parole e il Mare con Dario Vergassola e Luca Perri: l’umorista e l’astrofisico, due voci diverse e complementari capaci di condurre il pubblico in un viaggio tra ironia e riflessione. A seguire, Valerio Aprea, attore e voce intensa della scena teatrale e cinematografica italiana. Infine, la voce elegante e intensa di Tosca abbraccerà la sera con un concerto che promette intimità e bellezza. La serata proseguirà sull’Isolotto del Porto dove Max Gazzè sarà protagonista di un talk musicale sospeso tra poesia e ritmo, note e parole che si fondono sul mare. Domenica 14 settembre sarà Diodato a chiudere la dodicesima edizione con un momento di musica e parole che unisce forza emotiva e delicatezza, accompagnando il pubblico verso un arrivederci che è già desiderio di ritorno.

L’edizione 2025 si contraddistingue per una serie di novità che arricchiscono e amplificano lo spirito del festival. Nasce infatti il Blu Acciaroli, un cromatismo urbano creato appositamente per accompagnare l’identità visiva e simbolica del festival, ispirata all’ora blu cara al mondo della fotografia, quel momento sospeso tra luce e oscurità in cui tutto si colora di malinconia, intensità e promessa.

È il blu del cielo che accoglie le sere cilentane, quello del mare che abbraccia il porto, quello che sa di attesa e profondità. In dialogo con questo nuovo elemento nasce anche Point of Blue, una serie di tre installazioni artistiche permanenti posizionate nel porto di Acciaroli. Si tratta di cornici in corten che trasformano il paesaggio in un’opera d’arte vivente, inviti a fermarsi, a guardare, a respirare la bellezza del Cilento attraverso nuovi occhi, lasciandosi attraversare dall’incanto e dalla luce. Nel cuore del borgo prenderanno vita anche i Momenti Blu, performance artistiche a sorpresa pensate per restituire al pubblico attimi di stupore improvviso, piccoli frammenti di poesia che nasceranno tra le piazze, i vicoli e le scogliere, accendendo lo sguardo e l’immaginazione.

Immancabile sarà poi il racconto del gusto, con l’ampliamento dell’area CiboCilento – Slow Taste che proporrà piatti della tradizione cilentana realizzati con prodotti da filiere controllate e preparati secondo i tempi e i saperi tramandati nel tempo.

«ViviamoCilento è la nostra festa dell’anima ma anche un laboratorio di futuro. Qui ogni anno costruiamo insieme un racconto che nasce dal territorio e si apre al mondo, unendo musica, arte e cibo in un’esperienza collettiva che ci ricorda che la lentezza non è un limite ma un valore. Questa dodicesima edizione è un invito a fermarsi, a guardare, a vivere il Cilento come spazio di ispirazione e di bellezza condivisa», dichiara il sindaco di Pollica Stefano Pisani.

ViviamoCilento 2025 è il racconto lento di un Sud che resiste e ispira, è la voce calda di una terra che insegna a vivere.

