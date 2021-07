Viva Napoli e Paris, martedì 13 al Museo Diocesano.

Sarà Napoli ,ma anche Parigi, le due città che da sempre hanno avuto un filo comune nell’ambito del teatro, del burlesque,ovvero di prendere i giro i potenti con sagacia ed ironia,le protagoniste della serata del 13 luglio presso il Museo Diocesano di Salerno alle ore 21.00 , in cui si rappresenterà “VIVA NAPOLI E PARIS!!!”,canzoni, macchiette e varietà da Parigi fino a qua…”con Aurora Giglio, Antonella Quaranta e Rodolfo Fornario,con le musiche al pianoforte del Maestro Vittorio Cataldi per la regia di : Rodolfo Fornario.

Antonella Quaranta e Rodolfo Fornario. Una coppia, più che affiatata, sia nella vita che nel lavoro,portano in scena l’umorismo ,le canzoni, l’essere “napoletano” nel senso più bello della parola,in una rassegna teatrale che ,come era facile prevedere,sta riscuotendo un enorme successo di critica e di pubblico .. Attrice, cantante e regista: la Quaranta esordisce sul palco nel 1983, al “Teatro Verdi” di Salerno, in “Filumena Marturano” per la regia di Annabella Schiavone. Entrata a far parte della compagnia “Maria Melato”, riscuote enorme successo interpretando i ruoli principali in spettacoli di Eduardo De Filippo. Nel 1998 dà vita all’associazione teatrale “Arcoscenico”, fiore all’occhiello anche per tanti artisti del panorama nazionale. Fornario inizia nelle compagnie amatoriali, poi l’ingresso nel Gruppo Teatro Nuovo e successivamente i circa venti anni trascorsi con “Il Baule” di Gigi De Luca. Nel 2010, in campo televisivo, è al fianco di Pino D’Angiò nel ruolo del sindaco di paesi immaginari. Ha recitato anche nella fiction “Ischia forever”, diretto da Lucia Cassini. Da sempre molto sensibile al tema del bullismo, è un attore impegnato nel sociale e nella vita .Una serata all’insegna della risata,del teatro fatto in maniera professionale e profonda, dove ancora una volta l’anima dell’attore viene fuori per il piacere del pubblico e degli attori stessi .

Ingresso spettacolo: 15 €

