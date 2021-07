Incontro pubblico Confesercenti Territoriale Commercianti & Artigiani Vallo della Lucania.

A Vallo della Lucania, provincia di Salerno, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, si terrà il primo incontro pubblico organizzato dall’associazione Confesercenti Territoriale Commercianti & Artigiani Vallo della Lucania. Con l’intervento di varie figure istituzionali e di rilievo appartenenti alla Confesercenti. Saranno molteplici i temi di discussione, tra i quali avrà particolare rilievo il commercio e la sua ripresa. Questo anche grazie all’importante collaborazione con un’associazione di categoria ferrata e di rilievo.

È, di fatto, un evento storico per una piccola cittadina come Vallo, che si ritrova, grazie all’organizzazione, ad affrontare di comune sforzo le difficoltà che pian piano stanno assalendo tutti i piccoli e medi centri del Cilento, dimenticati ed abbandonati su diversi fronti, in primis quello infrastrutturale.

Lo sforzo fatto dall’associazione per giungere fino a questo punto è lodevole, e non può essere che l’inizio di un percorso di lavoro altamente propositivo e, si spera, fruttuoso.

L’incontro pubblico si terrà Sabato 10 Luglio 2021 alle ore 17:00 presso l’edificio Ex Convento dei Domenicani, la presente mail vale come invito alla partecipazione.