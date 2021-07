I Suoni degli Dei a Praiano, primo appuntamento sabato 10.

I Suoni degli Dei è l’evento che Praiano dedica alla musica e all’ambiente.

L’evento, giunto alla 14 edizione, è uno dei più ricercati dagli amanti della montagna e della buona musica. Immaginate un’ incantevole passeggiata ricca di colori, odori, sapori ed emozioni lungo il Sentiero degli Dei (a 600 metri dal livello del mare) e, che essa si concluda, con un prezioso concerto di musica classica. Le note di Bach, Beethoven, Händel, Bibier, Telemann meravigliosamente interpretate da un violino e da un contrabbasso. I due musicisti, in jeans e scarpe da trekking, hanno raggiunto a piedi il luogo del concerto.

Hanno condotto la musica classica fino a 600 metri dal livello del mare, deliziando i palati fini degli amanti della buona musica e trascinando anche coloro che, di musica proprio non si intendono ma che hanno apprezzato la location, i panorami e le dolci melodie unite ai suoni della natura.

Tutto ciò è reale ed accade partecipando a I Suoni degli Dei – Concerti sul Sentiero degli Dei.

Il progetto 2021, sarà inaugurato sabato 10 luglio 2021, presso la piazzetta del Convento di San Domenico alle ore 21:00, con una performance speciale del duo Chi Asso.

Sulle note di danze afro-americane di Ernesto Nazareth e Augustín Barrios, i Maestri Valerio Celentano e Marco Cuciniello, ci dimostreranno come la chitarra classica e il contrabbasso possano comunicare tra loro in linguaggi di contaminazione tra musica colta e popolare, come il tango o la bossa nova. La definizione armonica e la spazializzazione che il basso conferisce al suono della chitarra consente, già col solo impiego del pizzicato, una maggiore profondità di intenti, ma se poi si utilizza anche l’arco si possono ottenere risultati veramente sorprendenti, a tratti quasi orchestrali.

L’evento I Suoni degli Dei – concerti sul Sentiero degli Dei riprenderà la normale collocazione nei mesi di settembre e ottobre 2021, tutti i mercoledì, alle ore 10:30. I concerti si terranno presso i palcoscenici naturali de il Sentiero degli Dei e il Convento di San Domenico.

L’evento è organizzato dal Comune di Praiano e da Pelagos Associazione, in collaborazione con l’Associazione Musicale Costiera Amalfitana (AMCA) e si pregia del patrocinio del Distretto Turistico Costa d’Amalfi.

Consigliamo ai partecipanti del concerto speciale di sabato 10 luglio 2021, di portare con se una torcia.