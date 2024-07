Torna La Notte delle Lampare a Cetara

La tradizione di Cetara, tra visione, musica e gastronomia culmina con “La Notte delle Lampare” alla sua 47esima edizione. Attesissima, quindi, nei giorni 1, 2 e 3 agosto, la più antica e rappresentativa manifestazione del paese, per una tre giorni di eventi rievocativi, dove il partecipante diventerà spettatore di un multiforme spettacolo a cielo aperto, per godere delle bontà del tipico pescato cetarese al suono dei ritmi mediterranei. Evento unico nel suo genere, soprattutto per la possibilità di assistere a una vera battuta di pesca al largo di Cetara. Per l’occasione tutto lo skyline del borgo sarà arricchito da un video-mapping a tema. Si rivivranno tutti i momenti di questa antica tecnica della pesca delle alici di fronte allo splendido scenario in notturna della Costiera Amalfitana, cullati dalle onde del mare che resta illuminato soltanto dalla luce delle lampare. La tecnica di pesca è quella utilizzata e riconosciuta nel disciplinare di produzione della colatura di alici di Cetara Dop. Dal mare alla tavola. Altro elemento caratterizzante sarà la degustazione delle eccellenze gastronomiche al Molo Madonnina, durante la serata conclusiva. Un’edizione che guarda ad un nuovo futuro della filiera sempre più rispettosa dell’ambiente già segnata da un grande successo che vuole rinnovarsi dopo una edizione scorsa in cui si sono miscelate insieme tradizione ed avanguardia. “Abbiamo assistito ad un vero e proprio momento storico, ovvero il passaggio di testimone tra la lampara tradizionale ed un’altra assolutamente innovativa ed ecosostenibile progettata ad hoc dal Flag, testata lo scorso anno per la prima volta – spiega Fortunato Della Monica, sindaco di Cetara – Si è notato quanto questo moderno barchino con lampare a led e dettagli di nuova generazione possa essere maggiormente producente”. Questo perché il fascio di luce emesso, penetrando più in profondità, permette ai pesci di avvicinarsi in minor tempo rispetto al sistema tradizionale. Miglioramento delle condizioni di lavoro, salute e sicurezza per i pescatori a bordo e una riduzione dell’impatto ambientale, sostituendo il motore a scoppio con un impianto alimentato da energia sostenibile. L’impiego della nuova tecnica consente anche di eliminare i rumori durante la battuta di pesca e permette di guadagnare maggior spazio sul piccolo peschereccio. Un’occasione che anche quest’anno consolida una intera mission. Ricco il programma di appuntamenti: giovedì 1 agosto, per “Aspettando la Notte delle Lampare” alle 21, da Piazza Europa a Largo Marina, la sfilata dei Trombonieri Sant’Anna dell’Oliveto di Cava de’ Tirreni e figuranti in abiti marinareschi, alle 22 e a mezzanotte, in Largo Marina, il videomapping a tema marino, con il concerto live degli Skizzikea. Sabato 2 agosto, giochi storici in Largo Marina dalle 20.30, videomapping e musica con I Bottari di Macerata, dalle 22. Il sabato 3 agosto rivive “La Notte delle Lampare” con l’appuntamento al Molo Madonnina, dalle 21, per l’imbarco della battuta di Pesca al largo di Cetara (ingresso con ticket); sempre al Molo Madonnina, dalle 20 alla mezzanotte, la degustazione di piatti della tradizione Cetarese (ingresso con ticket); in Largo Marina, ogni mezz’ora dalle 21, scorrerà il videomapping a tema marino, ma ci sarà anche la musica dei Soleado Live Concert, nel tributo a Pino Daniele, in conclusione di serata.

L’evento è organizzato dal Comune di Cetara e dall’Associazione Amici del Forum dei Giovani, con la partecipazione della Proloco Cetara-Costa d’Amalfi e il sostegno di Regione Campania e Camera di Commercio di Salerno.

INFO UTILI:

BATTUTA DI PESCA

(disponibile solo il giorno 3 agosto)

COLLEGAMENTI MARITTIMI

Nei giorno 1, 2 e 3 agosto, Cetara è raggiungibile con il servizio via mare di Travelmar:

– Partenza da Salerno, Molo Masuccio (P.zza Della Concordia), ore 20.30, costo ticket €7,50

– Rientro da Cetara, Molo Madonnina, ore 00.10, costo ticket €6,00

Prevendita disponibile sul sito www.travelmar.it

TRAGHETTI TRAVELMAR

– Da Salerno, Molo Masuccio (P.zza della Concordia), ore 20.45, al costo di €25,00. (permette lo scalo a Cetara dopo la battuta si pesca e il rientro a Salerno alle ore 01.00. Non include il ticket degustazione che va acquistato a parte)

– Da Cetara, Molo Madonnina, ore 21.00 al costo di € 15,00. (Non include il ticket degustazione che va acquistato a parte)

Prevendita disponibile su:

–www.travelmar.it e biglietterie Travelmar

-Salerno, Edicola di Piazza Mazzini (nei pressi del parcheggio, fronte ACI)

DEGUSTAZIONE

(disponibile solo il giorno 3 agosto)

MENÙ

– Montanarina Cetara

– ⁠Gnocchetto alla colatura di alici

– ⁠Frittura di alici

– ⁠Trancio di pinza alla marinara

– ⁠Limoncello

– ⁠Babà con crema al limone

– ⁠Bibita a scelta tra acqua, cola, vino e birra.

(Menu adattato per gli intolleranti al lattosio. Il Menù per i soggetti affetti da Celiachia prevede: Frittura di Alici, Limoncello e Bibita a scelta (tranne birra). Questo menù va acquistato direttamente all’ingresso il giorno dell’evento)

Costo Ticket €15,00 + commissione

Prevendita disponibile su:

-PostoRiservato.it

-Cetara, Infopoint turistico di Piazza Roma

-Salerno, Edicola di Piazza Mazzini (nei pressi del parcheggio, fronte ACI)

I ticket saranno disponibili anche il giorno dell’evento dopo le ore 19.00, presso l’ingresso dell’area degustazione.

TOUR CON DEGUSTAZIONE A BORDO

Euphoria Luxury Boat

Info: www.euphoriatour.com | tel. 388 9768106

PARCHEGGI

– Parcheggio moto Via Vieschi, Cetara;

– Parcheggio auto e moto Via Cannillo 1, Cetara;

– Parcheggi località Erchie con servizio navetta a pagamento.