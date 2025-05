Polichetti (Udc): “Sanità al collasso in provincia, ma la politica si indigna solo per la Salernitana”

Le proteste e l’indignazione per il rinvio dei play-out della Salernitana stanno animando il dibattito pubblico, attirando l’attenzione di esponenti politici di ogni schieramento. Ma non tutti condividono questa gerarchia delle priorità.

Mario Polichetti, responsabile nazionale del Dipartimento Sanità dell’Udc, interviene con toni critici sul clima che si è creato attorno alla vicenda calcistica: “Comprendo l’amarezza dei tifosi e il disagio generato da una decisione quantomeno discutibile, ma mi sorprende l’attivismo di certi politici, improvvisamente risvegliatisi davanti a un pallone, mentre restano silenziosi di fronte al degrado quotidiano della sanità salernitana”.

Polichetti punta il dito in particolare contro la situazione dell’ospedale cittadino: “Lo sfascio dell’Azienda “Ruggi d’Aragona” è sotto gli occhi di tutti. Reparti in sofferenza, personale allo stremo, attese infinite per visite e interventi. Ma su questo, nessuno si strappa le vesti. La salute dei cittadini vale meno di una partita di calcio?”.

Il dirigente centrista rilancia un appello alle istituzioni: “Serve lo stesso clamore e la stessa determinazione per rivendicare il diritto alla cura e a una sanità pubblica dignitosa. Chiedo alla politica locale di tornare con i piedi per terra e di occuparsi delle vere emergenze di questa città, a partire dall’assistenza sanitaria”.