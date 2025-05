Notte Europea dei Musei, appuntamenti anche ad Eboli, Sarno e Padula

Sabato 17 maggio torna la Notte Europea dei Musei, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura, su iniziativa del Ministero francese e con il patrocinio del Consiglio d’Europa, dell’UNESCO e dell’ICOM, per incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale nazionale ed europea.

La Direzione regionale Musei nazionali Campania insieme ai Musei nazionali del Vomero aderisce alla manifestazione, giunta quest’anno alla ventunesima edizione, con l’apertura serale dei musei e siti in tutta la regione al costo simbolico di 1 euro – eccetto le gratuità previste per legge- accompagnata da eventi e iniziative in collaborazione con enti e associazioni del territorio, per promuovere insieme le attività degli Istituti e favorire la conoscenza del patrimonio museale in un’atmosfera inconsueta e particolarmente suggestiva.

Incontri, visite guidate, spettacoli, concerti e performance artistiche saranno un’occasione condivisa per vivere i musei e il patrimonio culturale in un orario eccezionalmente prolungato, partecipando agli eventi in programma.

Tutte le iniziative, con informazioni per la visita e la partecipazione agli eventi, sono disponibili nella sezione dedicata alla Notte Europea dei Musei del sito MiC (https://cultura.gov.it/evento/notte-europea-dei-musei-2025) e sui canali social dei musei, dove si può seguire e partecipare alla manifestazione con gli hashtag #nottedeimusei #nuitesdesmusees #museitaliani

Programma degli eventi per la Notte Europea dei Musei

Museo archeologico nazionale di Eboli

Sabato 17 maggio 2025, apertura straordinaria, ore 19.00-22.00 | Conversazione “Il sollievo dell’arte” e inaugurazione mostra “Tutta mia la città”

Sabato 17 maggio il Museo archeologico nazionale di Eboli partecipa alla Notte Europea dei Musei con l’apertura straordinaria serale, dalle 19.00 alle 22.00 (ultimo ingresso alle ore 21.30), al costo simbolico di 1 euro (eccetto le gratuità previste per legge).

Per l’occasione, in collaborazione con l’Associazione “Noi Amici dell’Hospice e dell’Ospedale di Eboli”, sarà presentata ed inaugurata la mostra d’arte “Tutta mia la città”, a cura di Vincenzo Paudice, che raccoglie le opere realizzate nell’ambito del progetto “Tutta mia la città 2024” da diversi artisti che hanno raccontato, ciascuno con la propria sensibilità, l’identità culturale della città di Eboli e del suo territorio.

L’esposizione sarà introdotta da “Il sollievo dell’arte”, una conversazione sull’arte come cura, espressione creativa e sollievo dalla malattia e dalla fragilità. L’arte infatti è capace di attivare processi di resistenza, conforto e riconciliazione e può svolgere un ruolo significativo anche nei percorsi di accompagnamento al dolore.

Interverranno la Direttrice del Museo, Ilaria Menale, il Direttore artistico dell’esposizione, Vincenzo Paudice, il Sindaco del Comune di Eboli, Mario Conte, l’Assessore alla Cultura Lucilla Polito, il Presidente di “Noi Amici dell’Hospice e dell’Ospedale di Eboli”, Armando De Martino, la critica d’arte, Antonella Nigro. Il confronto sarà moderato dalla giornalista Laura Naimoli. Gli intermezzi musicali saranno curati dal M° Giuseppe Del Plato.

L’evento è patrocinato dal Comune di Eboli – Assessorato alla cultura. La partecipazione all’evento è inclusa nel biglietto d’ingresso e non occorre la prenotazione.

Info: +39 0828332684, drm-cam.eboli@cultura.gov.it

Museo archeologico nazionale della Valle del Sarno, Sarno

Sabato 17 maggio 2025, apertura straordinaria, ore 19.30-22.30 | Presentazione volume e inaugurazione mostra “G.B. Amendola il genio e la febbre dell’arte”

In occasione della Notte Europea dei Musei, che prevede aperture straordinarie serali al prezzo simbolico di 1 euro, il Museo Archeologico Nazionale della Valle del Sarno amplia l’offerta ai visitatori con un’apertura straordinaria dalle 19.30 alle 22.30.

Nel corso della serata avrà luogo la presentazione del libro “G.B. Amendola il genio e la febbre dell’arte” di Giulia Annunziata. Seguirà la mostra, realizzata in collaborazione con l’Associazione “Nuova Officina onlus” e curata da Antonio Squitieri, in cui saranno esposte sculture del maestro Amendola in dialogo con le opere di Tommaso Campagnuolo, Ugo Cordasco, Anna Crescenzi, Anna Maria Mirabella, Hylde Salerno, Ernesto Terlizzi e un giornale d’epoca dalla collezione privata di Salvatore Squillante.

Dopo i saluti istituzionali di Giacomo Franzese, direttore del museo, e Francesco Squillante, sindaco di Sarno, interverranno: Giulia Annunziata, autrice del volume, Antonio Pepe, presidente dell’associazione ETS Circolo Democratico Sarno, Vincenzo Salerno e Alfonso Tortora, docenti del Dipartimento Studi Umanistici dell’Università di Salerno, e Michele Fasolino, ispettore del MIUR.

La mostra sarà visitabile sabato 17 maggio, in occasione dell’apertura straordinaria serale, e fino al 31 maggio nei consueti orari di apertura del museo con ingresso ordinario.

Info: +39 081 941451, drm-cam.sarno@cultura.gov.it

Certosa di San Lorenzo, Padula

Sabato 17 maggio 2025, apertura straordinaria, ore 19.30-22.30 | “Parole e Musica in Certosa”, ore 19.45

Sabato 17 maggio la Certosa di San Lorenzo parteciperà alla Notte Europea dei Musei con un’apertura straordinaria serale, durante la quale offrirà ai visitatori e visitatrici un percorso immersivo arricchito da letture e momenti musicali. In un’atmosfera intima e raccolta, suoni e parole si fonderanno con la suggestione degli spazi monastici, offrendo un’occasione unica per riscoprire il valore del silenzio, della riflessione e della bellezza architettonica.

Le letture, che avranno inizio alle 19.45 dal chiostro della foresteria, saranno accompagnate dalle delicate sonorità dell’arpa e della chitarra, insieme alla presenza di una voce solista femminile, in un intreccio armonico di musica e parola capace di evocare emozioni profonde e dialogare con la spiritualità del luogo. I testi scelti per la serata spaziano dalla Divina Commedia a brani di Hermann Hesse, fino alla suggestiva descrizione della Certosa redatta dal viaggiatore François Lenormant.

L’iniziativa è pensata come un invito a rallentare, ad abitare il tempo in modo diverso, a lasciarsi attraversare dalle emozioni che nascono dal dialogo tra arte, letteratura e interiorità.

Per l’occasione, sarà aperta eccezionalmente al pubblico la biblioteca della Certosa, ambiente dal fascino austero e di straordinaria preziosità, con il suo raffinato pavimento maiolicato e i suoi pregiati scaffali lignei. Sarà inoltre visitabile il loggiato superiore della foresteria nobile e la cappella di Sant’Anna, spazio raccolto e riccamente decorato, che unisce eleganza barocca e intima spiritualità.

L’evento è organizzato in collaborazione con l’Associazione culturale Calamo di Padula e l’Accademia Musicale del Vallo di Diano.

L’apertura serale è prevista dalle 19.30 alle 22.30 (ultimo ingresso alle 22.00) e la biglietteria chiude alle 21.45. Il biglietto, per l’apertura straordinaria serale, avrà il costo simbolico di 1 euro, eccetto le gratuità previste per legge. Non è richiesta la prenotazione.

Info: +39 0975 77745, 0975 1966359, drm-cam.padula.amm@cultura.gov.it