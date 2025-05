Entra nel vivo la Regata delle Antiche Repubbliche Marinare

Entra nel vivo la 70ª Regata delle Antiche Repubbliche Marinare inaugurata oggi ad Amalfi presso l’antico Arsenale dove si è svolto il primo evento culturale che ha aperto il ricco programma predisposto fino a domenica 18 maggio 2025.

L’ideale taglio del nastro è stato affidato al Sindaco di Amalfi e Primo Magistrato della Regata, Daniele Milano, che ha illustrato le iniziative previste per questa edizione. A cominciare proprio dalla mostra allestita presso l’Arsenale dedicata ai manifesti più significativi delle 70 edizioni.

‭«Oggi celebriamo quanti, con impegno e passione, hanno condotto questa manifestazione dal 1956 sino ai nostri giorni. – ha detto il Sindaco, Daniele Milano – Ripercorriamo questo viaggio attraverso i racconti dei primordi, raccolti nel “numero unico” di questa edizione e con le iconiche immagini dei manifesti più belli delle precedenti edizioni. Per l’occasione, sarà possibile consultare in Arsenale – in versione digitale – un’ampia collezione di immagini legate alla Regata».

E a ricordare gli sforzi fatti nell’immediato dopoguerra per dar vita all’evento che da settant’anni celebra la storia nazionale è stato Antonino Savo Amodio, nipote del compianto On. Francesco Amodio, che ha ripercorso le tappe che hanno portato alla stesura dell’atto costitutivo e alla prima edizione della Regata tra i lungarni pisani.

‭Settant’anni di grandi sfide sportive, ma soprattutto di rievocazione di quei fasti e di quelle vicende storiche più significative vissute nel Medioevo.

Tra gli interventi anche quelli del medievalista e direttore scientifico della Regata, Giuseppe Gargano, del disegnatore Raffaele Leone, della costumista del corteo storico di Amalfi, Maria Nolli e di Davide Canzanella della sartoria teatrale Canzanella di Napoli. Sono stati loro a introdurre la presentazione degli otto nuovi costumi che esordiranno sabato 17 maggio 2025 nel corso della grande sfilata del Corteo Storico delle Repubbliche Marinare.

Si tratta di quattro cavalieri, detti “Milites”, le cui figure compaiono in un affresco dell’abbazia millenaria di di Santa Maria dell’Olearia a Maiori, due mercanti, il primo appartenente alla nobiltà amalfitana, l’altro espressione del cosiddetto ceto dei “mediocres”, e due nobildonne: la Ducissa, consorte del duca, patrizio e antìpato Mansone I, e la Ducissa Regale, moglie del duca correggente Giovanni I i cui riferimenti visivi provengono da altrettante sculture riconducibili a rispettivamente a quella di una Dama di Scala ed a Sigilgaita della Marra.

Nel corso dell’inaugurazione sono stati inoltre presentati il numero unico con cui Amalfi celebra la 70ª Regata delle Antiche Repubbliche Marinare (il volume composto da oltre 60 pagine raccoglie, oltre al saluto del Sindaco di Amalfi, Daniele Milano, gli scritti di Antonio Savo Amodio, Stefano Gianfaldoni, Giuseppe Gargano, Simone Lucibello, Andrea D’Antuono e Mario Amodio) e una creazione dolciaria denominata “Pan delle Repubbliche” realizzata dalla Pasticceria Pansa nelle cui vetrine è comparso, per restare in esposizione nei giorni che precedono la Regata, il trofeo delle Repubbliche Marinare: un prezioso galeone a remi (come quello usato per la gara) in oro e argento sorretto da quattro ippocampi, al di sotto del quale compaiono gli stemmi di Amalfi, Genova, Pisa e Venezia.

Gli eventi culturali proseguiranno, domani, venerdì 16 maggio 2025, ore 10, con il convegno dal titolo “La Regata delle Repubbliche Marinare e la portualità nella storia di Amalfi” in programma presso l’Arsenale della Repubblica di Amalfi. In serata, invece, il clima di festa si accenderà in Piazza Duomo, con il concerto dei “Frankie and canthina band” attraverso cui Amalfi (ore 22) saluterà l’arrivo in Città delle delegazioni di Genova, Pisa e Venezia.

La 70° edizione della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare d’Italia vede l’importante contributo della Camera di Commercio di Salerno, del GAL Pesca “Approdo di Ulisse” e delle aziende Dimegas e Travelmar. Lo sponsor tecnico dell’evento è Anantara Grand Hotel Convento di Amalfi che da anni accompagna gli atleti del galeone azzurro nella sfida delle Repubbliche Marinare d’Italia.