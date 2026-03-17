Amalfi, successo per i corsi di formazione turistica

Sono oltre 300 gli operatori turistici e commerciali che hanno partecipato ai Corsi di formazione promossi dal Comune di Amalfi, per il tramite della Destination Management and Marketing Organization Visit Amalfi (DMO Visit Amalfi), nelle edizioni 2024, 2025 e 2026.

Traccia il bilancio dei primi tre anni di attività formative di “Amalfi Academy” il Sindaco Daniele Milano, in occasione della consegna degli attestati di partecipazione.

Un’esperienza sviluppata in maniera pionieristica dal Comune per la prima volta nel 2024 e divenuta poi una consuetudine dell’agenda amministrativa di Amalfi per migliorare gli standard qualitativi e migliorare l’offerta turistica della città, accrescendo le competenze linguistiche e settoriali degli operatori del territorio.

I percorsi di studio si inseriscono nel cronoprogramma di attuazione del “Piano Strategico per la riattivazione e il rilancio turistico post Covid della Destinazione Amalfi 2022-2025” e delle “11 Azioni per un Turismo più Sostenibile”.

«Siamo molto orgogliosi del feedback positivo che abbiamo registrato durante il triennio, promuovendo un modello e una visione di gestione turistica di Amalfi vincente – sottolinea il Sindaco Daniele Milano – L’obiettivo dell’Amministrazione è permettere a tutti gli attori della filiera di sentirsi parte del sistema di destinazione, in linea con il piano strategico di Amalfi, con un approccio qualitativo, sostenibile ed inclusivo».

Oltre ai 300 allievi, è da evidenziare la presenza di numerosi ‘repeaters’ che hanno scelto di iscriversi a più corsi per i vari cicli di studio, a sottolineare la qualità dell’offerta formativa erogata da docenti di alto profilo professionale, intravedendo nei percorsi promossi da Comune e DMO una possibilità ulteriore di arricchire i propri curricula. Infatti, dai questionari di gradimento di fine corso emerge non soltanto la possibilità di miglioramento delle proprie conoscenze, ma anche l’esperienza umana fatta in classe, instaurando nuove relazioni.

I Corsi ideati nel triennio sono stati pensati per rispondere alle esigenze di tutte le categorie della filiera turistica della Destinazione Amalfi Experience: nel 2024 sono stati promossi approfondimenti su Front Office, Food & Beverage, Social Media Management e Lingua Inglese, insieme ad un progetto speciale dedicato alle scuole di Amalfi, nell’ambito dei percorsi PCTO per l’orientamento.

Nel 2025 sono stati organizzati i corsi di Social Media Management, Inglese e Marketing & Management delle attività extralberghiere. Per l’edizione 2026 Inglese A1 e A2, Revenue Management e la grande novità di Visual Merchandising. Inizialmente a tariffa agevolata con un costo minimo simbolico di 25 euro a persona, e quest’anno con la formula della gratuità, per sostenere tutti, in particolare anche i più giovani.

«Un’offerta formativa coinvolgente e innovativa, promossa nei periodi bassa stagione per venire incontro alle esigenze degli operatori del territorio (albergatori, ristoratori, commercianti, operatori esperienziali, guide ecc.) – insiste il Sindaco Daniele Milano – lezioni esclusive di Revenue Management e corsi dedicati al visual merchandising, per creare un’esperienza visiva e sensoriale integrata in linea con la strategia messa in campo dall’Amministrazione, per una Città sempre più bella e attrattiva, che sappia valorizzare le sue bellezze paesaggistiche, culturali e architettoniche, creando un’esperienza emozionale nel visitatore. In tre anni abbiamo introdotto un nuovo standard nella pianificazione turistica: desidero ringraziare tutti i discenti che hanno partecipato e tutti i docenti per i preziosi insegnamenti».

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