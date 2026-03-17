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Premio Salvatrice Sciumano a Baronissi

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Essere  belli è un dono   di natura , esserlo  dentro e fuori, un doppio dono se  alimentato  da salde radici e un lavoro introspettivo,  anche spirituale su di sé.

E’ il caso di un Top Model famosissimo  che ha sfilato venti anni per  Giorgio Armani e  che  si dedica  ad un progetto davvero  speciale “Sogni in cammino”:  Lui è Fabio Mancini, ospite di questa terza edizione del Premio  delle Arti “Salvatrice Sciumano”, promossa dall’associazione socio-culturale e musicale “Insieme per Caso”.

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Il Comune di Baronissi  qui in provincia di Salerno, una realtà interessante per  senso civico e di appartenenza, dove   esiste  una comunità educante  che non è solo la  scuola del territorio, ma  un  insieme di bambini, ragazzi, genitori, famiglie  che “Insieme per caso” appunto,  cantano e  nella coralità hanno ritrovato,   non solo una  passione per la musica e il cantare insieme, ma la scelta di   vivere un dialogo intergenerazionale  quasi raro e prezioso.

Ecco, proprio i in base a questa  filosofia di vita,  il Maestro Biagio Capacchione  che da  molti anni  oltre ad insegnare musica e canto, dirige i tre cori  di Baronissi e   organizza  con l’Associazione “ Musica In “ questo appuntamento, oltre ad aver portato in giro per  Ospedali, al Quirinale, in  scuole e città, piccoli e grandi  borghi,  ha  realizzato una vera  e propria  sintonia, in  armonia, con il Progetto  socio culturale  del famoso modello Fabio Mancini e del suo staff,  capitanato dalla dottoressa Iolanda Chinellato  primario del reparto di Pediatria dell’Ospedale di Castellaneta , in provincia di Taranto.

Dalla Campania  alla Puglia, dalla “Milano da bere” dove Fabio Mancini, prima calciatore , poi modello, aspirante docente  di scienze   motorie , laureando in psicologia presso l’ Università “la Sapienza “ di Roma,  si è realizzato un piccolo sogno già diventato immenso per le future iniziative  che sicuramente nasceranno da questo magico incontro.

In una sala Consiliare  gremita del Comune di Baronissi per due serate intense  dedicate  al Premio delle Arti “Salvatrice Sciumano, Fabio Mancini oltre il proprio percorso professionale e personale, ha affrontando tematiche legate alla sua carriera e al progetto di natura filantropica rivolto alle scuole, denominato appunto “Fabio Mancini European School Project”. Autore  anche di un interessante  libro “108 volte mi perdono. Dalla solitudine delle apparenze alla pienezza dello spirito” “, edito da Rizzoli, non ha  voluto presentarlo in questa occasione,  ma parlare  ai ragazzi, a chi per  molte ore  è riuscito a non accendere né utilizzare un cellulare, incantato dalle sue parole , dialogando  con lui ed esprimendo il proprio parere  sulla  musica, sulla vita, sul dolore e sul sacrificio, sul desiderio e sul sogno. Un incontro davvero  speciale  con il dito puntato su un mondo adulto a  volte incapace di ascoltare  una generazione complicata, ma ricca di sogni e talenti. Ed infatti molti di loro hanno vinto un premio  che   rappresenta un simbolo di speranza e di impegno civile  per  non mollare mai.

E così, in una domenica  quasi primaverile, in una sala  affollatissima di nonni, genitori,  insegnanti,  cantori e tanti bambini,  sono stati premiati i vincitori delle sezioni dedicate a testi teatrali, libri, arte, canzone e poesia.

Il  Premio poesia per la scuola primaria  è andato  a  Davide Paolo De Simone, a Francesco  Arturi e Aurora Porpora; menzione speciale  poesia, vincitrice sezione  Poesia scuola secondaria di II grado a Michela D’ Amore; Canzone inedita a  Vincenzo Montuori; per  Libro edito  il premio allo scrittore   Angelo Coscia  con il libro “Il cortile”; per il Teatro, copione inedito a Raffaele Milite e infine per la Pittura:  al M°Franco Raimondi.

Anche lui, l’ospite d’onore di questa edizione Fabio Mancini, ha ricevuto un premio inaspettato, il Premio Speciale Internazionale, un’opera di Odile dedicata al premio “S. Sciumano”.

Protagonisti  di queste serate tutti i cori :Junior Chorus, Teen Chorus e Insieme per Caso, sotto la direzione del M° Biagio Capacchione, che hanno   allietato con brani emozionanti il pubblico commosso.  Conduttore  delle serrate il  giornalista e scrittore Paolo Romano, che ha  magistralmente moderato  gli incontri con il suo stile  molto personale e professionale, dando spazio a tutti coloro che sono intervenuti  dal pubblico,  curiosi  e  felici per  aver potuto  riflettere collettivamente su tematiche delicate e importanti, tra le diverse generazioni.

L’associazione “Insieme per caso”, anima di questo evento, ha voluto fortemente  coinvolgere  sia il  Comune di Baronissi che l’Associazione Regionale Cori Campani, sempre presente con il presidente Vicente Pepe e Maria Anna Di Florio, così come molti consiglieri comunali che hanno creduto fortemente  in un progetto possibile. Una due giorni di festa e di  applausi continui a scena aperta per gli organizzatori, per gli ospiti, per le famiglie , per chi c’era e per chi non c’era, ma soprattutto per un incontro davvero speciale  oltre le passerelle,  che ha valorizzato l’essere oltre l’apparire, un incontro tra donne e uomini, bambini, e  giovani di ogni età,  in  quell’abbraccio  corale e circolare che  vorremmo vivere ogni giorno  a tempo di musica  e a ritmo di cuori che battono, per una vita serena  e gioiosa.

Gilda Ricci

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