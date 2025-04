Storie al femminile, giovedì 24 a Ogliastro Cilento

Continuano gli incontro di primavera con “Storie al Femminile” alla Fondazione de Stefano di Ogliastro Cilento, per un viaggio nella narrativa in rosa. Subito domani, giovedì 24 aprile, alle 18, spazio a “Racconti e Riflessioni” il libro di Filomena Santoro, edito da LargoLibro. Scrittrice emergente, Filomena Santoro pubblica racconti, poesie, riflessioni che sono frutto delle sue esperienze di vita filtrate e “viste” attraverso gli occhi di una vera artista. La sua sensibilità trasmette al lettore una “capacità altra” che va al di là degli eventi della quotidianità – piccoli o grandi, gioiosi o dolori che siano – per offrirci una chiave di lettura lontana dai soliti luoghi comuni. Un bisogno sentito, in anni di “iper-comunicazione” che però non fa altro che amplificare a dismisura una velocissima superficialità che lascia il tempo che trova. Non c’è tempo per approfondire, e quindi per comprendere davvero. Le riflessioni dell’autrice, così come di tutti gli altri artisti, ci invitano a rallentare e a rifiutarci di assecondare quell’ottuso “principio di prestazione” così ben descritto dal filosofo Herbert Marcuse. Dobbiamo imparare a comprendere, non a percorrere sentieri che non portano da nessuna parte, se non ad accumuli di false consapevolezze. Filomena Santoro spazia nei temi più disparati, essendo – le sue – riflessioni frutto di decenni di vita. È variegato anche il pubblico a cui si rivolge: bambini, ragazzi, adulti, a tutti parla con una voce aperta all’empatia, all’ascolto, al dialogo. Particolarmente godibili sono i racconti, che spaziano dalla fiaba all’evento traumatico che insegna qualcosa di fondamentale a chi lo attraversa consapevolmente. Un libro da leggere con leggerezza, con densità e con tutta l’attenzione che merita: non è semplice mettersi in gioco raccontandosi e raccontare con i propri occhi il mondo che ci circonda. Questo che Filomena Santoro propone è uno spaccato personale di vita vissuta, narrato in forma elementare e diretta, dove storie e poesie si alternano in una inaspettata armonia.

In dialogo con l’autrice, il giornalista Alfonso Sarno, nonché curatore della rassegna, insieme a Barbara Riccio de Stefano, presidente della fondazione, anche nel ricordo di Papa Francesco, attraverso le parole di padre Enzo Fortunato, frate minore conventuale e direttore della comunicazione della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano. Ingresso libero.

PER INFO:

Posti limitati, è consigliata la prenotazione scrivendo al 334 6299035 – 331 2756059

www.fondazionedestefano.it

