Fiera del Crocifisso Ritrovato rinviata al 1 maggio

A causa della scomparsa di papa Francesco, il Governo ha invitato tutti gli enti e le associazioni a evitare eventi pubblici per questi giorni, proclamando cinque giorni di lutto nazionale. Pertanto, la Fiera del Crocifisso Ritrovato, prevista dal 24 al 27 aprile, si terrà dal 1 al 4 maggio 2025. L’alternarsi degli eventi in calendario non subirà variazioni rilevanti rispetto al cronoprogramma.

La kermesse sarà inaugurata, quindi, un’ora prima del tramonto, giovedì 1 maggio, con la partenza del Corteo storico dal duomo alle 17.45. I figuranti in abiti d’epoca percorreranno le stradine della città antica per portarsi in Piazza Portanova, ove avrà luogo alle 18.30 lo spettacolo di apertura.

Dopo i saluti istituzionali, ci saranno: l’introduzione in rima del maestro di fiera Gianluca Foresi, poi il Gruppo sbandieratori Città de la Cava “Li Quattro Distretti – Luca Barba” 1969; i Falconieri dell’Irno con “Il volo dei rapaci”; la Compagnia Magma Musica e Giullaria e gli Acrobati del Borgo Peripezie et Astuzie. La manifestazione, organizzata dalla Bottega San Lazzaro e di recente riconosciuta dal Ministero della Cultura tra le rievocazioni storiche di interesse nazionale, è sostenuta da: Comune di Salerno, Camera di Commercio di Salerno, CNA, Regione Campania, Provincia di Salerno, Ministero della Cultura, Coldiretti, Fondazione della Comunità Salernitana, Fondazione Carisal e Fondazione Scuola Medica Salernitana. Dopo la cerimonia inaugurale, la Fiera del Crocifisso proseguirà tutti i giorni con una no stop di full immersion nel Medioevo, fino a domenica 4 maggio 2025.