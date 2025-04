Internazionalizzazione, convegno il 20 maggio

Next Stop, il format itinerante a tema Internazionalizzazione, arriverà a Salerno il 20 maggio presso il Mediterranea Hotel & Convention Center per poi approdare a Bari il giorno seguente.

“Il convegno rappresenta un’importante occasione di confronto e approfondimento per favorire la conoscenza delle dinamiche legate all’export di prodotti e servizi verso questi mercati in crescita, ed è rivolto alle aziende che desiderano esplorare nuove opportunità di sviluppo del proprio business oltre i confini nazionali”, spiega Nicola Romanelli, consulente strategico, fondatore di Travel Hashtag e ideatore del format Next Stop.

L’incontro, patrocinato dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno e organizzato in collaborazione con FederTerziario, Emirates, Travel Before, Kelmer Group, Filiera Turismo Italia e Radio Italia Dubai, vedrà la partecipazione di relatori di primo piano tra cui Agostino Soave (Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno), Alessandro Ferrara (Assessore alle Attività Produttive e al Turismo del Comune di Salerno), Giuseppe Gallo (Vice presidente vicario – Industria della Camera di Commercio di Salerno), Nicola Patrizi (Presidente di FederTerziario), Evelina Farinacci (Responsabile Internazionalizzazione di Kelmer Group, Dubai), Pietro Marini (Global Business Development Manager di Kelmer Group, Londra), Enzo Carella (Presidente di Filiera Turismo Italia).

Il 20 maggio, a partire dalle 10:30, una selezione di aziende interessate a familiarizzare con il tema internazionalizzazione verso Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita potranno accedere al convegno e raccogliere informazioni utili – interagendo direttamente con gli esperti in arrivo da Dubai, Riyadh e Londra – al fine di valutare potenziali sviluppi commerciali in questa specifica area del Golfo.

“Un appuntamento di grande interesse per il mondo imprenditoriale della provincia di Salerno, che cade in un momento particolarmente delicato per le recenti questioni legate ai dazi,” commenta l’assessore Ferrara. “L’export riveste un ruolo fondamentale per la crescita economica del nostro territorio, e meeting di questo genere contribuiscono a sensibilizzare le imprese locali sulle possibilità offerte dai mercati emergenti”.

Per info e iscrizioni: nextstop@travel-hashtag.com