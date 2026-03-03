Agritech nella Piana del Sele, firmato accordo

Fondazione Agritech, Camera di Commercio di Salerno e Consel – Consorzio Elis per la formazione professionale hanno siglato un protocollo d’intesa per lo sviluppo di un ecosistema Agritech nella Piana del Sele.

L’accordo si propone di mettere a sistema ricerca, innovazione tecnologica nel settore agroalimentare e fabbisogno delle imprese attraverso la formazione dei profili professionali necessari alla crescita del tessuto produttivo e imprenditoriale.

“Il Pnrr ha permesso di investire risorse mai viste prima in progetti e centri di ricerca come Agritech – ha detto il rettore della Federico II e presidente della Fondazione Agritech, Matteo Lorito – con l’obiettivo di portare le nuove tecnologie nei sistemi produttivi e dunque non ci si è fermati alla ricerca nei laboratori, ma la tecnologia è trasferita nelle aziende e, di conseguenza, sono necessarie figure professionali specializzate e formate. Questo accordo, pertanto, chiude il cerchio tra ricerca, impresa e formazione e consente di realizzare in maniera piena la missione del Pnrr”.

Secondo i dati della Camera di Commercio di Salerno, circa il 46 per cento dei profili che le aziende cercano non vengono formati. “Nel salernitano – ha evidenziato il presidente dell’ente camerale, Andrea Prete – abbiamo un tessuto agroindustriale di grande rilevanza e innovazione, una platea imprenditoriale di cui conosciamo le esigenze e a cui oggi con questo accordo rispondiamo”.

Una prima fase dell’accordo prevede una mappatura delle necessità delle imprese così da identificare i profili richiesti. “Oggi più di prima i ragazzi cercano un inserimento lavorativo che sia fondato sulle competenze e sulla professionalità – ha evidenziato l’amministratore delegato Elis, Pietro Cum – con questo protocollo vogliamo rispondere ai bisogni delle aziende affinché restino competitive in un mercato che si sta sviluppando e trasformando grazie alle tecnologie”. Con il Pnrr che volge al termine, la Fondazione Agritech guarda al futuro e alle attività di trasferimento tecnologico.

“Ci aspettiamo che le imprese ci chiedano supporto in termini di progetti di formazione: insieme possiamo disegnare piccole Academy verticali su tematiche di interesse per specifiche aree, così come valorizzare le eccellenze del territorio, pensare alla creazione di nuove imprese, di piccoli spin-off che possano rafforzare lo sviluppo del territorio”, ha spiegato il responsabile scientifico di Agritech – Centro Nazionale di Ricerca per le Tecnologie dell’Agricoltura, Danilo Ercolini, presente alla firma. Al tavolo dei relatori Cecilia Francese, Sindaco di Battipaglia, e Mario Conte, Sindaco di Eboli, comuni della Piana del Sele.

Mi piace: Mi piace Caricamento...