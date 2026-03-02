Ucciso a Sant’Egidio, fermata la moglie

Uccide il marito a coltellate a Sant’Egidio del Monte Albino in provincia di Salerno: in manette una 54enne. I Carabinieri hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura di Nocera Inferiore nei confronti di una donna.

La 54enne è indagata per omicidio perché, secondo la ricostruzione operata dalla Polizia Giudiziaria, ieri avrebbe aggredito il marito colpendolo con un’arma da taglio.

L’arrestata è stata trasferita presso la casa circondariale di Salerno.

La vittima era stata ricoverata in codice rosso all’Ospedale di Nocera Inferiore dopo la chiamata al 118 della moglie stessa, morendo poco dopo. Al personale di soccorso aveva detto che il marito aveva avuto un infarto.

I medici constatando il decesso avevano però notato sul corpo della vittima un taglio, di qui le indagini lampo dei Carabinieri che hanno portato all’arresto della donna.

Mi piace: Mi piace Caricamento...