Simone Schettino a Cava venerdì 18

Sarà Simone Schettino, alias “ il fondamentalista napoletano”,ad aprire la rassegna “Notti di Stelle ed. Winter” , che si terrà all’interno della sala ristorante di Palazzo S. Giovanni di Cava dè Tirreni.

La formula ,già sperimentata in estate,ovvero di cena –spettacolo, verrà riproposta ,visto il grande successo dell’edizione estiva svoltasi nei giardini di Palazzo S.Giovanni, nel Complesso Monumentale di Cava dè Tirreni . La serata prevede,all’inizio intorno alle 20.00, una cena organizzata dello staff di “Palazzo S.Giovanni”, che con i suoi chef prepareranno specialità tipiche e piatti della cucina tradizionale campana,accompagnati dalla musica e dalla voce di Pietro Aiena,,a seguire lo spettacolo di Simone Schettino e per finire DJ set di Stefania Verticale ..

Simone Schettino , comico, cabarettista e regista cinematografico italiano che si autodefinisce ironicamente “fondamentalista napoletano”.Ha recitato in cabaret insieme a Biagio Izzo, su Telenapoli 34, dal 1998 al 2001 in una trasmissione chiamata “Pirati Show”.Debutta in teatro al Cilea di Napoli nel 2000. In seguito ha tenuto diversi spettacoli in teatri e piazze e ha inoltre pubblicato alcuni CD e DVD con le proprie esibizioni.In televisione partecipa ai programmi “Convenscion” su Rai 2 e “SuperCiro” su Italia 1, dove si esibisce presentando alcuni dei suoi sketch. Nel gennaio 2004, per un breve problema di salute, sospende per due mesi l’attività; lo spettacolo “Dov’eravamo rimasti?” si riferisce a questa disavventura. Negli anni successivi porta in tournée una serie di altri spettacoli. Nel 2010 è impegnato in” Se tocco il fondo… sfondo!!!.”Dal 2013 porta in tour “ Se permettete, vorrei andare oltre”.Nel 2017 torna in televisione, su Rai 2, nel cast della nuova edizione di”Made in Sud”, condotto da Gigi D’Alessio insieme ad Elisabetta Gregoraci e Fatima Trotta.Successivamente dirige il suo primo film “ Made in China napoletano”, di cui è anche il protagonista.Un “one man show” in cui l’artista stabiese mette insieme, in un monologo comico irresistibile, una sorta de “il meglio di” quelli che sono stati i suoi più recenti spettacoli teatrali e televisivi. Una performance attualissima anche perché, come sottolinea lo stesso protagonista «In Italia e nel mondo le cose restano spesso immobili, in sintesi si ride su tutto ciò che ci circonda e che viviamo, dalle serie tv al mercato cinese».

Piero Aiena ,cantante e compositore che introdurrà con il suo repertorio l’atmosfera perfetta ,per questa fantastica serata .Piero Aiena vanta all’attivo anni di esibizioni nei club più esclusivi della Penisola Sorrentina, della Costiera Amalfitana e della Costa Smeralda, distinguendosi per l’eleganza e l’ecletticità della sua proposta musicale.

Stefania Verticale Dj set, ha diviso la consolle con David Morales, Michel Cleis, Tedd Patterson, Reeboot, Nari e Milani e ancora, ha scaldato la pista per Luchè, Geolier, Coco e tanti altri.

Gli spettacoli ,condotti dal giornalista Antonio Di Giovanni, avranno inizio alle ore 20.30,con ingresso dalle ore 20.00 ,per acquistare il biglietto d’ingresso sarà possibile telefonare al 3349931313 oppure 089/2873446 oppure recandosi presso “Palazzo S. Giovanni “ presso il Complesso Monumentale di S. Giovanni sito in Corso Umberto 167 Cava de’ Tirreni