Ombre di luce, il libro di Grazia De Gennaro

Dopo la presentazione in anteprima a Napoli nell’ambito della fiera Ricomincio dai Libri in Archivio di Stato, Sabato 12 Ottobre alle ore 18:30 Grazia De Gennaro presenta il suo nuovo romanzo alla Libreria Imagine’s book (ex Libreria Guida) a Salerno.

La libreria che da oltre 25 anni offre a Salerno una vastissima proposta libraria ospita la giornalista e scrittrice nella prima presentazione nella sua città natale.

Dialoga con l’autrice la professoressa Annarita De Simone. Presente anche l’editore di Pensiero Creativo Moreno Casciello.

Questo lavoro editoriale, frutto di ricerca oltre che di ispirazione letteraria vede protagonista Luce, una fotografa, appassionata d’arte, studentessa e madre.

Il lettore conoscerà ogni sua debolezza e paura, le mancanze della sua vita ma, allo stesso tempo, il sostegno datole dalle persone a lei care: la figlia, la vicina di casa, Ginevra ed Edith. Tutte le donne che ruotano attorno alla protagonista sembrano avere un’unica missione ovvero portare la luce nella sua vita ma al contempo insegnarle a vivere pienamente, anche e soprattutto, le ombre. Ombre responsabili di malessere e angoscia ma necessarie per la rinascita.

Ogni gesto e situazione condurrà la protagonista in un percorso inevitabile in cui riuscirà non soltanto ad apprezzarsi ma a perdonarsi, ad avere fiducia in sé stessa e nelle sue capacità.

Il romanzo inserisce perfettamente il plot narrativo nel contesto di una Napoli contemporanea che non perde mai il suo alone di mistero ed esoterismo.

Le tradizioni popolari, le credenze, il misticismo e il folklore permeano le vicende in un continuo in&out tra la vita e la morte, realtà e aldilà, mondo dei vivi e regno dei morti.

Dettagliati e precisi i riferimenti a luoghi della città. Sono citati e descritti con dovizia di particolari il Cimitero delle Fontanelle, Piazza del Gesù, l’Accademia di Belle Arti, il Maschio Angioino e i Quartieri Spagnoli. Il centro antico partenopeo è un protagonista occulto ma sempre presente.

Luce e ombre, chiarezza e oscurità, verità e paura. Antitesi e complementarietà sono i perni attorno cui si muove tutto nel romanzo di Grazia De Gennaro Ombre di luce. Un testo che trascina il lettore in un viaggio mistico fatto di fede, credenze, religione e fatalismo. Una vita, quella della protagonista, fatta di difficoltà e incertezze, ma così perfetta nella sua imperfezione.

L’autrice, con la sua abilità stilistica, offre al lettore una lezione di vita, il rispetto per il proprio essere e per i sogni, spesso accantonati per la paura di fallire, di non essere abbastanza.

Un libro che insegna a crederci, a sentire le ombre per vedere la luce.

—————————————————————————–

Sabato 12 Ottobre ore 18:30

Libreria Imagine’s Book ex Libreria Guida – Corso Garibaldi 142, Salerno

INGRESSO GRATUITO

Riferimenti social:

FB Agenzia Pensiero Creativo – pensiero creativo

IG Agenzia Pensiero Creativo – @agenzia.pensierocreativo