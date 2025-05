Premio Com&Te, ultimo appuntamento a Capodimonte

Si terrà domani, martedì 27 maggio, alle ore 11, presso la Sala 20 al primo piano del Museo di Capodimonte di Napoli, il il quinto ed ultimo appuntamento della XVI edizione della rassegna letteraria Premio Com&Te.

Ospite del salotto letterario sarà la giornalista Stefania Divertito con la pubblicazione Uccidere la Natura Come l’umanità distrugge e salva l’ambiente (il Saggiatore).

Stefania Divertito è giornalista d’inchiesta specializzata in tematiche ambientali. È stata portavoce del ministro dell’Ambiente Sergio Costa e capo ufficio stampa del ministero dell’Ambiente nei governi Conte I, II e in quello Draghi, premiata nel 2005 come «cronista dell’anno» per la sua inchiesta quinquennale sull’uranio impoverito, mentre nel 2013 ha ricevuto il premio Pasolini per la sua inchiesta sull’amianto e nel 2022 ha ricevuto il premio Eternot di Casale Monferrato per il suo impegno contro l’amianto. È autrice di saggi su ambiente, inquinamento ed eco-giustizia.

Uccidere la Natura è un racconto che sfida l’idea di progresso basata sullo sfruttamento illimitato delle risorse. Riconoscere la Natura come un essere vivente implica riscrivere il nostro rapporto con essa, immaginando un futuro in cui la Terra non conosca più vittime silenziose, ma diventi un luogo in cui vita e giustizia possano finalmente coincidere.

A dialogare con l’autrice saranno l’on. dr. Guido Milanese, già deputato al Parlamento e attuale Consigliere Delegato del Ministro dell’Ambiente presso l’ENR, e la dirigente scolastica Mariella Incoronato, rispettivamente presidente e componente della Giuria del Premio Com&Te alla Cultura.

La presentazione sarà preceduta da una visita guidata al Museo da parte degli studenti, accompagnati dai loro docenti, degli istituti di istruzione superiore di Cava de’ Tirreni, i quali costituiscono la giuria popolare che assegna il Premio speciale Com&Te Giancarlo Siani.

“Ringraziamo il prof. Eike Dieter Schmidt, direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte –dichiara Silvia Lamberti, presidente dell’associazione Comunicazione & Territorio, sodalizio che organizza la manifestazione– per averci concesso questa meravigliosa occasione di chiudere gli appuntamenti letterari di questa edizione in un sito di arte e cultura come la Reggia di Capodimonte”.

“Con l’appuntamento a Capodimonte -aggiunge Pasquale Petrillo, ideatore e curatore del Premio letterario- chiudiamo in modo strepitoso un’edizione dedicata all’ambiente che si è rivelata molto interessante sia per la qualità dei saggi presentati che per la bravura e la grande capacità comunicativa delle autrice e degli autori invitati”.

La manifestazione sarà integralmente trasmessa in diretta dalla pagina Facebook di Premio Com&Te https://www.facebook.com/premiocomete.

Per ogni altra informazione può essere consultato il sito www.premiocomete.it

