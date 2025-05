Cinquanta visite ortopediche e oculistiche gratuite presso la parrocchia “Cuore Immacolato di Maria” di Via Madonna di Fatima grazie ai Club Rotary: “Salerno Duomo” e “Salerno Est”.

Ventisei visite ortopediche e ventiquattro visite oculistiche pediatriche sono state effettuate, domenica mattina, dalle dottoresse Rossella Cirillo, e Cristina Massaro, presso la parrocchia “Cuore Immacolato di Maria” di Via Madonna di Fatima, presieduta da Monsignor Antonio Montefusco, nell’ambito del progetto rotariano “Le Domeniche della Salute” organizzate grazie ai Club rotariani salernitani: “Rotary Club Salerno Duomo”, presieduto da Eduardo Grimaldi, e al “Rotary Club Salerno Est”, presieduto da Edoardo Ventura, con la collaborazione dei rispettivi Club Rotaract presieduti da Francesco Della Valle e Aldo Addesso e con il patrocinio del Comune di Salerno, nella persona del Sindaco Vincenzo Napoli e dell’Assessore alle Politiche Sociali e Giovanili, Paola De Roberto. La dottoressa Rossella Cirillo, Dirigente Medico del Reparto di Ortotraumatologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Ruggi d’Aragona di Salerno, specialista in Microchirurgia della mano, con la collaborazione del dottor Gianluigi Cuomo e del dottor Antonio Fiordelisi, ha effettuato 26 visite ortopediche dedicate alla prevenzione dell’osteoporosi, riscontrando 11 casi di osteoporosi e dieci casi di osteopenia:” L’osteopenia è una condizione in cui la densità minerale ossea è inferiore alla norma, ma non al punto da essere definita osteoporosi. In pratica, le ossa diventano più fragili e più suscettibili a fratture, ma non in modo così grave come nell’osteoporosi che colpisce non solo le donne, ma anche gli uomini, anche se nelle donne la percentuale è maggiore perché è associata alla menopausa” ha spiegato la dottoressa Cirillo, socia rotariana, che ha misurato anche la densità ossea dei pazienti:” Cerchiamo soprattutto di prevenire le fratture”. La dottoressa Cristina Massaro, Oftalmologa, Medico Chirurgo, specializzata in Oftalmologia Pediatrica, con la collaborazione del dottor Francesco Bavosa e della dottoressa Michela Abbatemarco, ha effettuato uno screening oculistico su 24 bambini :” Per intercettare eventuali patologie visive, cali visivi , problemi di allineamento oculare, ossia strabismi, motilità oculare, ambliopia, conosciuta anche come “occhio pigro”, che è una condizione caratterizzata da una riduzione più o meno marcata della capacità visiva di un occhio, presente nel 3 -5% dei bambini. Cerchiamo anche di sensibilizzare i genitori sulla necessità di effettuare delle visite preventive già in età preverbale: sarebbe auspicabile effettuare una visita oftalmologica già all’età di sei mesi e le successive visite a dodici mesi e poi a tre anni: questo perché il bambino non è in grado di percepire se ha difficoltà visive, soprattutto monolaterali, perché per lui è normale il quantitativo di visione col quale nasce e si muove nell’ambiente. Solo in età scolare quando si accorge di avere difficoltà a leggere ciò che l’insegnate scrive sulla lavagna si rende conto di avere delle difficoltà visive e quindi lamentarle ai genitori. Effettuare queste visite precocemente è importante anche perché è possibile agire preventivamente per rimuovere la problematica visiva; adeguare eventuali terapie, sia mediche, sia ottiche che chirurgiche per poter procedere a una riabilitazione visiva più efficace. Sarebbe importante effettuare delle visite oculistiche già nelle scuole materne ed elementari come si faceva una volta, di concerto con gli insegnati e i pediatri”. La dottoressa Massaro ha invitato i genitori a non far utilizzare il telefonino ai loro bambin:” Incide e incrementa le patologie oculari: la Società Italiana di Pediatria ha espresso delle raccomandazioni sull’uso di cellulari, smartphone e tablet nei bambini fino agli 8 anni, sottolineando i rischi di un uso precoce e scorretto”. Continua quindi con grande partecipazione dei cittadini salernitani il progetto distrettuale “Le Domeniche della Salute”, dedicato alla prevenzione di varie patologie e rivolto alle persone meno abbienti come ha spiegato il presidente del “Rotary Club Salerno Duomo”, il dottor Eduardo Grimaldi, che ha anche sottolineato il grande lavoro portato avanti gratuitamente dai dottori rotariani:” Le Domeniche della Salute” sono giornate di prevenzione organizzate dai Club Rotary grazie alle quali è possibile intercettare i reali bisogni delle comunità. Grazie alla grande disponibilità dei medici rotariani e non solo è possibile realizzare con successo questo progetto”. Il dottor Antonio Capece, Tesoriere del “Rotary Club Salerno Est”, in rappresentanza del Presidente Edoardo Ventura, ha ricordato il prossimo e ultimo appuntamento previsto nel calendario programmato:” Domenica primo giugno saranno effettuati gli screening nefrologici con il dottor Giuseppe Palladino, neurologici con la dottoressa Rosa Napoletano e odontoiatrici con il dottor Antonio Sannino”. Importante il lavoro svolto nella mattinata dai soci rotariani Pacifico Marinato, Natalino Barbato e Alfonso Villani. Presente il dottor Francesco Natale, CEO di MedicalSa, l’azienda che fornisce tutte le attrezzature necessarie per effettuare gli screening.

Aniello Palumbo

