Caso Brescia, tutto già deciso: sentenza in serata e meno 4 ai lombardi

Non siamo dei maghi, semplicemente stiamo seguendo cosa scrivono i megafoni di Gabriele Gravina sui giornali di appartenenza e sui social. La sentenza sul Brescia arriverà intorno alle 20 di stasera e comminerà ai lombardi 4 punti di penalizzazione. Tra martedì e oggi il Tribunale Federale Nazionale ha emesso altre sentenze per violazioni amministrative e tutte con sanzioni da scontare nella prossima stagione. Fa eccezione solo il Brescia e non regge la tesi della violazione commessa a novembre e dicembre perché nel caso di Lucchese e altre società questa tipologia di violazioni è stata contestata e sanzionata già durante il campionato. Per la Lucchese addirittura si sarebbe potuto bloccare il playout, visto il deferimento è arrivato prima della doppia sfida. Ma niente. Fa eccezione solo il Brescia, solo in questo caso – guarda un po’ le coincidenze – la giustizia calcistica si è mossa a fine stagione pur con una contestazione in piedi da febbraio. Solo in questo caso la sanzione è retroattiva, un abominio. Solo in questo caso si riscrive la classifica e viene modificato il playout. In ogni caso dopo la riunione della Corte d’Appello federale, altro passaggio inutile poiché è tutto già scritto, si disputeranno i playout tra Salernitana e Sampdoria. Tutto come annunciato a mezzo stampa dai giannizzeri del generale Gravina, che già hanno dato anche notizia del calendario della doppia sfida salvezza: 15 giugno a Genova, 20 giugno a Salerno. Che circo.

