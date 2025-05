Brescia penalizzato e in C, playout Salernitana-Sampdoria il 15 giugno

Brutte notizie per il Brescia: il Tribunale Federale Nazionale (TFN) ha confermato la penalizzazione di 8 punti, suddivisi in 4 da scontare nella stagione corrente (2024-25) e 4 nella prossima (2025-26). Inoltre, il presidente Massimo Cellino e il consigliere delegato Edoardo Cellino sono stati inibiti per sei mesi.

Questa decisione potrebbe avere un impatto significativo sulla classifica di Serie B, con il Brescia che rischia la retrocessione in Serie C, mentre la Sampdoria potrebbe essere riammessa e disputare i playout contro la Salernitana. Tuttavia, il club lombardo ha ancora la possibilità di ricorrere alla Corte d’Appello, con l’udienza prevista per il 12 giugno.

Questa decisione ha avuto un impatto significativo sulla classifica di Serie B, con il Brescia che è scivolato al terzultimo posto, determinando la sua retrocessione in Serie C.

Di conseguenza, il Frosinone si salva, mentre Salernitana e Sampdoria si affronteranno nei playout, con la gara di andata fissata per il 15 giugno, mentre il ritorno sarà disputato il 20.

