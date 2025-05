Quadri Generali del Turismo 2025 giovedì 29 alla Camera di Commercio

Sarà la Sala Genovesi della Camera di Commercio di Salerno a ospitare, giovedì 29 maggio, la terza edizione dei Quadri Generali del Turismo, appuntamento che si conferma cruciale per il confronto tra istituzioni, operatori e mondo della ricerca sulle prospettive di sviluppo del turismo sostenibile.

Quest’anno, l’iniziativa assume un significato strategico: si apre ufficialmente il percorso per la certificazione GSTC (Global Sustainable Tourism Council) delle destinazioni e delle imprese turistiche, secondo gli standard riconosciuti a livello internazionale.

L’apertura istituzionale (alle 10) vedrà la partecipazione dei vertici della Camera di Commercio, del Comune di Salerno, della Regione Campania e del Parlamento, con l’intervento dell’onorevole Piero De Luca e del vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola.

Tra i temi di punta della giornata: turismo scolastico e destagionalizzazione, con interventi di Mauro Mangialardi, Felice Casucci e Antonio Vertullo, che illustrerà le potenzialità del turismo culturale e formativo per il territorio; certificazione GSTC e governance delle DMO, con focus sui casi studio del Trentino e del Cilento; le strategie regionali per giovani e over 65, con particolare attenzione alle nuove forme di turismo esperienziale e inclusivo; l’intervento di Diego Gallo, coordinatore di ETIFOR, spin off dell’Università di Padova, impegnato nella promozione della sostenibilità ambientale nelle destinazioni turistiche, offrirà una prospettiva operativa e scientifica sul processo di certificazione.

Nel pomeriggio (alle 16), riflettori puntati sulla sessione di confronto tra “DMO Cilento Autentico” e “Salerno Destination”, due esperienze innovative di gestione turistica integrata. A dare autorevolezza alla discussione saranno Alessandra Priante, Presidente ENIT, Stefano Ravelli, Presidente IGW GSTC Italia, e le conclusioni affidate al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Una giornata di alta qualità tecnica e politica, che mira a riportare il Mezzogiorno, e Salerno in particolare, al centro delle politiche turistiche nazionali, attraverso strumenti concreti come la certificazione internazionale e il rafforzamento delle DMO.

Marco Sansiviero, Presidente nazionale Fenailp Turismo, dichiara: «Con l’avvio della procedura per la certificazione GSTC, i Quadri Generali del Turismo segnano un passaggio storico per il sistema turistico del Sud. La sostenibilità non può più essere solo un’etichetta: deve diventare metodo, visione e soprattutto garanzia di qualità e competitività. Fenailp Turismo è orgogliosa di promuovere e sostenere questo percorso, al fianco delle DMO e delle imprese che scelgono di investire su un turismo autentico, accessibile e responsabile».

