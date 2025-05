Al Paestum Wine Fest il non detto sul vino

Presentate a Paestum Wine Fest Business 2025 le novità “Untold – Quello che non è stato ancora detto del vino” e annunciata la chiusura ufficiale delle iscrizioni della prima guida interamente dedicata ai distretti del vino italiano nel più grande Salone Centro e del Sud Italia. Lo staff editoriale Decanto ha raccontato, nella fiera del fare business, ideato da Angelo Zarra e giunta alla sua XIV edizione, tutte le linee guida che saranno utilizzate per la selezione delle cantine aderenti al progetto editoriale “Untold”, in programma sabato 24 e domenica 25 presso Zeta Enoteca (Salerno).

Un’occasione importante che dà il via ai lavori alla guida e dove sono stati svelati gli autorevoli nomi del panel tecnico che andranno a costituire la seconda edizione della pubblicazione che valorizza l’identità territoriale e le interpretazioni enologiche dei vignaioli italiani, con particolare attenzione alle produzioni autoctone e ai monovitigni tipici dei diversi areali nazionali. A valutare i campioni assaggi in orizzontale, per vitigni e terroir, sarà la giuria costituita dai capi di commissione rappresentata da Adele Munaretto, Roberto Garofalo, Danilo Amapani, Mirco Gazzera, Marco Sciarrini, Giulia Ferrero, Vittorio Guerrazzi, Marco Minghini, Luigi D’Acunto e Andrea Annunziata, supportati da una rete di 40 valutatori di grande spicco del mondo di vino provenienti da tutta Italia. Il panel di esperti è incaricato ad esprimere pienamente i giudizi secondo alte competenze tecniche e per l’evidente e naturale capacità di cogliere l’essenza di terroir, vitigno e annata.

Dopo il successo della prima edizione, che ha segnato un importante traguardo per l’editoria del vino in Italia, Untold supera la soglia della oltre 600 aziende per continuare la sua opera di promozione ai distretti più iconici dell’Italia del vino.

I vini e le aziende che andranno a costituire la seconda edizione “Untold”, saranno presentati ufficialmente nella conferenza stampa in programma venerdì 4 luglio presso la struttura ricettiva Hotel Raito di Vietri sul Mare alla presenza di stampa, pubblico selezionato e operatori del settore. Il programma della giornata, in fase di definizione, si aprirà la mattina con la cerimonia di premiazione delle migliori cantine della guida 2026 e seguirà nel pomeriggio con masterclass e banchi di degustazione aperti al pubblico dove saranno proposti all’assaggio alcuni dei vini maggiormente rappresentativi della guida.

In questa occasione saranno consegnati i prestigiosi riconoscimenti per le categorie più ambite del settore, tra cui Migliori Vini – Tre Cavatappi, Migliore Rapporto Qualità-Prezzo, Miglior Vino da Evoluzione, Miglior Vino Gastronomico, Vino più Originale, Migliore Cantina, Migliore Cantina Emergente, Migliore Cantina da Visitare e Migliore Cantina a Conduzione Familiare e del nuovo premio “Cellar Door”, pensato per rafforzare il legame tra vino e realtà ristorative che mettono al centro della loro filosofia imprenditoriale l’arte del vino in connessione all’esperienza gastronomica. Questo riconoscimento è dedicato alle imprese vitivinicole che riconoscono nella carta dei vini la capacità di poter rappresentare pienamente un territorio e le sue denominazioni e utilizzare la carta dei vini come elemento promotore per il turismo enogastronomico. Molti turisti, difatti, selezionano il ristorante in base alla proposta delle etichette del menù vini, motivo per il quale il gruppo di Untold ha deciso fortemente di voler istituire un premio alle strutture ricettive con cantina di valore site in zone di valore da un punto di vista del turismo del vino.

Anche quest’anno, sarà demandata a una giuria composta da designer e artisti italiani il compito di promuovere il premio “Migliore Etichetta”, per riconoscere le etichette che si distinguono per concept, innovazione, equilibrio visivo, consistenza, contrasto e chiarezza.

Tra le novità di quest’anno, “Untold” amplia il proprio orizzonte e includendo il settore travel con la sezione “On Tour”, un archivio dedicato alle strutture che offrono esperienze di enoturismo autentiche, integrando l’ospitalità e la cultura del territorio in modo innovativo e sostenibile. Questa nuova sezione valorizza le aziende capaci di offrire accoglienza, accessibilità, servizi esclusivi e un forte legame con il territorio, creando un’esperienza di viaggio che va oltre il calice.

