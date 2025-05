Torna Namasté Praiano – Oasi Olistica

Dal 6 all’8 giugno torna a Praiano Namasté Praiano – Oasi Olistica, il Festival che ogni anno – già alla quinta edizione – celebra il benessere e la bellezza del territorio attraverso pratiche olistiche, arte e momenti condivisi.

Quest’anno, il Festival – come sempre patrocinato dal Comune di Praiano e in collaborazione con il Distretto Turistico Costa d’Amalfi – si arricchisce di una mostra collettiva d’arte: Drishti, parola sanscrita che significa “visione”, “sguardo interiore”, “punto focale”. Ed è proprio il focus a guidare il motto dell’edizione 2025: “Respira e lasciati guidare”, un invito ad abbandonarsi al respiro e alla presenza per vivere pienamente l’esperienza.

Namasté Praiano – Oasi Olistica quindi vi invita a un fine settimana aperto a tuttə, dove il respiro incontra l’arte, il corpo trova spazio per ascoltarsi, e la visione diventa esperienza condivisa. Durante il weekend sarà possibile immergersi in sessioni di yoga (hatha, vinyasa, kundalini e molto altro) e meditazione adatte a ogni livello, affacciati sul mare, nelle piazze pubbliche di Praiano e nei terrazzamenti di Palazzo Zingone.

Sarà possibile anche prendersi cura di sé in modo più profondo grazie a trattamenti olistici personalizzati (su prenotazione) come lo Shiatsu e Yoshime (una tecnica che unisce tecniche di yoga, shiatsu e meditazione) entrambi con Francesca Zannelli o come i massaggi sonori con campane tibetane proposti da Teodoro Castolo, per lasciarsi avvolgere dalle vibrazioni benefiche del suono e ritrovare equilibrio e armonia. E proprio come punto focale di tutto il programma, Drishti è anche il titolo della collettiva di arte allestita nello scenario circostante agli spazi di pratica e meditazione.

Il focus è sull’arte e il territorio e nella pratica artistica il “Drishti” diventa simbiosi: uno stato di visione e visionarietà accompagna chi, attraverso i propri sensi elabora l’Io nello spazio temporale, offrendo un luogo o un oggetto a sua volta interpretabile. Per questo motivo gli artisti ospiti del nostro Festival, hanno scelto di dedicare la Collettiva d’arte allo sguardo interiore e alla proiezione di esso.

Il pubblico potrà ammirare le opere della pittrice mosaicista Antonella Tarolla, dei pittori Antonio Santoro e Giovanni Cavaliere, del designer scultore Gianmarco Puglia, del liutaio Leonardo Scala, della pittrice Marina Pane, del designer Raffaele Irace e dell’orafo cesellatore Roberto Grimani. La mostra sarà con entrata libera e si svolgerà nei giardini di Palazzo Zingone, dove il filo che collega gli artisti che espongono è il territorio, per provenienza, appartenenza e vocazione. Drishti è un evento che vuole promuovere la creatività e l’inclusività, e che si propone di creare un’esperienza unica e indimenticabile per i visitatori, dove l’arte è intesa come connessione con sé stessi e con la natura, un ponte verso un mondo armonioso di pace. Contestualmente sarà possibile partecipare alle sessioni di yoga e meditazione.

Date e orari mostra Drishti:

● 6–7 giugno 2025

● Orario: dalle 16:00 alle 22:00

● Luogo: Palazzo Zingone, Praiano (SA)

● Ingresso gratuito Contatti Namasté Praiano – Oasi Olistica: 🌐 www.namastepraiano.com 📸 Instagram: @namastepraiano.oasiolistica 📧 Email: info@namastepraiano.com

