I Suoni degli Dei, appuntamento finale a Praiano sabato 31

Sabato 31 maggio 2025 | ore 11:00

I SUONI DEGLI DEI ‚Äď Concerti sul Sentiero degli Dei

ūüďć Piazzetta della Chiesa di Santa Maria a Castro ‚Äď Convento di San Domenico

CHITARRA SOLO

Cherubino Fariello¬†‚Äď Chitarra classica

 

 

Programma:J. S. Bach (1685 ‚Äst1750) ‚Äst¬†W. A. Mozart¬† (1756 ‚Äď 1838).

La Location

La chiesa di ‚ÄúSanta Maria a Castro o Santa Maria delle Grazie‚ÄĚ √® un antico complesso che sorge su di un‚Äôaltura dominante la vallata detta del ‚ÄúCampo‚ÄĚ a ponente, dalla cui piazzetta si pu√≤ spaziare con lo sguardo fino alla ‚ÄúPunta Campanella‚ÄĚ e all‚Äôisolotto dei ‚ÄúGalli‚ÄĚ. A levante si affaccia invece sulla frazione di Vettica Maggiore sulla zona denominata ‚ÄúCostantinopoli‚ÄĚ con la sua chiesetta, fino poi a salire in alto verso ‚ÄúCerasulo‚ÄĚ e al ‚ÄúColle della serra‚ÄĚ. Per raggiungere il sopraddetto luogo bisogna percorrere un non facile sentiero che porta il nome di ‚Äúvia S. Giuseppe‚ÄĚ, a circa un‚Äôora di cammino partendo da Vettica Maggiore, frazione di Praiano. (tratto da ‚ÄúI Sentieri Sacri‚ÄĚ dello storico praianese Giovanni Scala).

La Musica  

Cherubino Fariello:¬†Cherubino Fariello √®¬†attualmente docente di chitarra presso l‚ÄôIstituto Comprensivo di Maiori. Ha conseguito il diploma in chitarra classica presso il conservatorio di Benevento. Ha svolto una lunga e intensa esperienza come chitarrista classico. ¬†Dal 2002 al 2008 ha fatto parte della Nuova Compagnia di Canto ¬†Popolare, con tourn√©e in tutta Europa. √ą stato chitarrista del gruppo jazz Isolaacustica, ai vertici della classifica Itunes nei mesi febbraio/marzo 2014 con il CD Runaway. Ha avuto esperienze musicali a bordo di ¬†navi da crociera. Attualmente ¬†suona con varie formazioni,¬†esibendosi anche nelle pi√Ļ prestigiose strutture alberghiere della Costiera Amalfitana.

RACCOMANDAZIONI | Consigliamo ai partecipanti dei concerti di:

‚Äď indossare abbigliamento comodo e adatto alle temperature della stagione;

‚Äď calzare scarpe da trekking;

‚Äď portare con se una bottiglia d‚Äôacqua.

L‚Äôevento √® stato ideato da Gennaro Amendola¬†e organizzato¬†dal¬†Comune di Praiano¬†in collaborazione con¬†Pelagos-Associazione,¬†A.M.C.A.¬†(Associazione Musicale Costiera Amalfitana) , la¬†Parrocchia di San Gennaro¬†di Praiano e¬†Tra. Vel. Mar.¬† ‚Äst trasporti veloci marittimi della Costiera Amalfitana.

L’evento ha ricevuto il patrocinio del Distretto Turistico Costa d’Amalfi.

Per partecipare al Concerto è attivo il servizio NAVE + BUS | by TRA.VEL.MAR.

NAVE > da Salerno (8:40) | da Maiori (8:25) | da Minori (8:35)

+ BUS > da Amalfi per Agerola (Bomerano) ore 9:30

Dopo l’evento sarà possibile concludere il Sentiero degli Dei fino a Nocelle (Positano) e ritornare #viamare a bordo dei traghetti di Tra.Vel.Mar. www.travelmar.it

La partecipazione è libera e gratuita.

!!! Qualora il maltempo impedisca di raggiungere il luogo, per la sicurezza di tutti, il concerto si svolgerà in un nuovo luogo o sarà posticipato a una nuova data.

Per informazioni: Ufficio Informazioni Turistiche di Praiano | Tel. 0039 089 874557 ‚Äď 0039 342 060 2674 | Email: infopoint@distrettocostadamalfi.it

La brochure con il programma dell’evento è disponibile a questo link https://t.ly/QvBA0 

