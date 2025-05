Importante riconoscimento per I.B.G. S.p.A. di Buccino

Lo stabilimento produttivo di I.B.G. S.p.A. Società Benefit, attivo nell’Area Industriale di Buccino, in provincia di Salerno, dopo l’eccellente terzo posto del 2023, si classifica nella speciale graduatoria al secondo posto tra i 100 stabilimenti in Europa ed ottenendo il Caleb Bradham Award, il riconoscimento internazionale riservato ai siti di produzione che hanno conseguito una serie di performance positive in materia di sicurezza, qualità e tutela dei consumatori.

“Essere il secondo bottler PepsiCo in Europa – afferma Rosario Caputo, Amministratore Unico di I.B.G. S.p.A. Società Benefit – in grado di garantire una produzione sicura e di qualità per i consumatori rappresenta un motivo di grande orgoglio per la nostra azienda e per l’intero sistema produttivo italiano. Il percorso avviato e i risultati conseguiti attraverso il nostro piano di investimenti, dimostrano che l’azienda sa essere anche socialmente responsabile, attraverso la diffusione di valori etici e non negoziabili che ricadono nell’alveo della propria tradizione trentennale, caratterizzata dal costante adeguamento a sempre più moderni standard manageriali, industriali e finanziari”.

Questo risultato ha una valenza ancora più importante per I.B.G. S.p.A. SB, poiché si riferisce a performance conseguite nel corso del 2024, a conferma della bontà del piano di investimenti di oltre 10 milioni di euro messo in campo dall’azienda e finalizzato all’efficientamento produttivo, tecnologico e informatico e legato al raggiungimento di obiettivi significativi in chiave ESG (Environmental, Social and Governance).

Tutto ciò è stato possibile anche grazie al lavoro di un management altamente coeso che da anni si prefigge, nel rispetto del consumatore, di produrre bibite eccellenti, impiegando materie prime di qualità e selezionate attraverso sistemi sempre più ecosostenibili. Il conseguimento del Caleb Bradham Award 2025 è un altro successo delle donne e degli uomini di I.B.G. S.p.A. Società Benefit, frutto dell’impegno che quotidianamente anima la loro azione, ma che riesce a tradursi anche in un approccio “responsabile” che si esplicita attraverso una crescente vocazione alla Sostenibilità, affinché essa sia Ambientale, ma anche Economica e Sociale.

* I.B.G. S.p.A Società Benefit

I.B.G. S.p.A., oggi Società Benefit, è un’Azienda campana leader nel settore del food and beverage. In essa lavorano 120 dipendenti tra lo stabilimento di produzione di Buccino (SA) e gli uffici commerciali e amministrativi di Caserta. Produce e commercializza nel Mezzogiorno d’Italia, da oltre trent’anni, i brand Pepsi Cola (Pepsi Regular, Pepsi Zero Zucchero, 7 Up e Mirinda) oltre a quelli riconducibili ai marchi Gatorade, Lipton, Schweppes e Chinotto Neri. Quest’ultimo, di proprietà di I.B.G. S.p.A. SB, è da molti considerato la prima e la più celebre bevanda a base dell’agrume chinotto commercializzata in Italia. I.B.G. S.p.A. SB, dal 2017, commercializza su licenza PepsiCo, anche gli snack a marchio Lay’s, leader mondiale delle patatine fritte, dal 2019, i prodotti del food a marchio Doritos, leader nella categoria delle tortilla chips e dal 2020, i cruesli Quaker, cereali per la prima colazione tra i più venduti al mondo.

I.B.G. S.p.A. SB ha incrementato il proprio fatturato dai 15 miliardi di lire degli anni ‘90, ai circa 150 milioni di euro del 2024. Inoltre, l’azienda guidata da Rosario Caputo, all’interno del proprio territorio detiene una quota di mercato nella distribuzione dei marchi Pepsi Cola superiore al 50%, il che rende tale risultato tra i migliori conseguiti in Europa.

I.B.G. S.p.A. SB ha ricevuto nel tempo numerosi riconoscimenti, premi nazionali e internazionali. Tra essi spicca il “PepsiCo Donald M. Kendall Awards”, ricevuto a New York, insieme a PepsiCo Italia, a marzo del 2019, che rappresenta il più importante riconoscimento globale tra tutti i Bottler che agiscono su licenza PepsiCo. Un premio che prevedeva una “finale” tra le 24 Nazioni distinte per le migliori performance nei precedenti 3 anni in diversi campi: profittabilità, quote di mercato ma anche competenza del team e allineamento agli standard internazionali.

* Caleb Bradham Quality Award PepsiCo

Il Caleb Bradham Award è un prestigioso riconoscimento internazionale conferito da PepsiCo ai suoi siti di produzione (imbottigliatori o bottler) che dimostrano eccellenza e performance eccezionali. Il premio prende il nome da Caleb Davis Bradham, il farmacista statunitense che inventò la Pepsi Cola nel 1893. Questo premio viene assegnato agli stabilimenti che si distinguono per aver raggiunto elevati standard in diverse aree cruciali, come:

· Qualità del prodotto: mantenimento di standard qualitativi superiori nelle bevande prodotte.

· Sicurezza alimentare: adozione e rispetto rigoroso delle norme e delle pratiche per garantire la sicurezza dei prodotti per i consumatori. Questo include spesso il superamento di audit specifici come l’AIBI Food Safety Audit, a cura dell’American Institute of Baking International.

· Tutela dei consumatori: impegno nel garantire che i prodotti soddisfino le aspettative e le esigenze dei consumatori in termini di qualità e sicurezza.

· Performance operativa: efficienza e rispetto degli standard internazionali nei processi produttivi.

