“Premio Carmine Sica” assegnato dal “Rotary Club Salerno Picentia” al dottor Giovanni Pio Cirillo. 

“I modelli dinamici stocastici di equilibrio generale (DSGE) sono uno strumento utilizzato in macroeconomia per analizzare come vari shock o politiche, incluso quelle ambientali, influenzano il sistema economico nel suo complesso. L’Unione Europea, ad esempio, ha deciso di tassare le imprese che emettono inquinanti: ancora oggi si sta discutendo su quale sia la forma di tassazione e di regolamentazione ambientale più adeguata. Nella mia tesi di laurea ho concentrato l’attenzione su quali potessero essere le misure più adeguate a garantire una ridistribuzione equa dei proventi della tassazione al fine di non gravare troppo sulle famiglie”. A spiegare i contenuti della sua tesi di laurea intitolata ““Effetti macroeconomici di politiche ambientali: un approccio DSGE per l’Unione Europea”, è stato il ventisettenne dottore casertano Giovanni Pio Cirillo, di Orta di Atella, laureatosi nell’anno accademico 2023- 2024 in “Applicazioni di Macro Economia e Finanza” del Corso di Laurea in “Scienze economiche finanziarie e internazionali” presso l’Università Parthenope di Napoli, con il voto di 110 e lode. Il dottor Cirillo ha vinto la XX edizione del “Premio Carmine Sica”, dedicato al professore di Matematica Applicata alla Finanza e alle Assicurazioni, nelle Università: “Federico II” e “Parthenope” di Napoli e di Salerno; socio fondatore e primo Presidente del “Rotary Club Salerno Picentia”, attualmente presieduto dall’avvocato Raffaele Brescia Morra che ha ricordato la nascita del Premio:” Fu istituito nel 2006 quando era presidente del Club il dottor Antonio Vassallo. Viene assegnato all’autore di una tesi di Laurea Magistrale in cui, secondo il giudizio insindacabile della Commissione, è presente un significativo contenuto di metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie”.

Il dottor Giovanni Pio Cirillo, ha ricevuto, emozionato, dal presidente Brescia Morra la pergamena e una borsa di studio grazie alla quale continuerà la sua ricerca. Non semplice il lavoro della commissione esaminatrice presieduta dalla professoressa Marilena Sibillo, docente di Metodi Matematici per l’Economia, Finanza e le Scienze Attuariali, del Dipartimento di Economia e Statistica dell’Università di Salerno, composta dall’avvocato Carlo Sica, dal dottor Ferdinando Spirito e dal Presidente del Club Raffaele Brescia Morra che ha letto la motivazione del Premio. Commossa la moglie del professor Carmine Sica, la signora Caterina Cioffi Sica, e il fratello Carlo. A portare i saluti del Sindaco del Comune di Giffoni Valle Piana, Antonio Giuliano, è stata la dottoressa Marianna Ulturale, Assessore Delegata all’Istruzione, all’Edilizia Scolastica e alle Attività Produttive, che ha sottolineato l’importanza del premio dedicato alla memoria di un grande uomo: “E’ importante ricordare una persona di grande spessore culturale, umano e professionale quale era il professor Carmine Sica. Per l’Amministrazione Comunale di Giffoni Valle Piana è un onore ospitare questo premio che è ormai divenuto un “premio storico” essendo giunto alla ventesima edizione: è diventato negli anni un appuntamento importante, atteso da tutta la Comunità di Giffoni, e rientra a pieno titolo nel calendario degli eventi culturali organizzati dalla nostra Amministrazione”. A portare i saluti del dottor Antonio Brando, Governatore del “Distretto Rotary 2101” è stato il Past Governor Marcello Fasano, Presidente della Commissione Distrettuale per l’Effettivo che ha sottolineato la valenza del Premio:” Il Rotary è particolarmente attento al mondo dei giovani: andare a ricercare quelli che sono i migliori; quelli che potranno diventare i numeri uno, è un nostro dovere di rotariani. Questa sera abbiamo premiato, in memoria di un insigne rotariano: Carmine Sica, faro di questo territorio, un giovane di grande talento”. Ad impreziosire la serata sono stati i trentacinque elementi del “Corpo Bandistico Lorenzo Rinaldi di Giffoni Valle Piana”, presieduto dall’avvocato Carlo Sica, che nel chiostro del Convento San Francesco, diretti dal Maestro Francesco Guida, hanno eseguito brani classici tra i quali la celebre romanza “Nessun dorma”, tratta dall’opera lirica “Turandot” di Giacomo Puccini e il “Valzer n. 2” di Shostakovich, colonna sonora del “Giffoni Film Festival”. Tra i presenti il dottor Generoso Andria, già europarlamentare e socio rotariano, e il dottor Ugo Carpinelli, già Sindaco di Giffoni Valle Piana e Consigliere Regionale.

Aniello Palumbo