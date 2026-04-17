Salotto musicale di Nevile Reid, domenica 19 a Ravello

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Dopo il successo del concerto inaugurale, prosegue la terza edizione del Salotto musicale di Nevile Reid, rassegna promossa dalla Fondazione Ravello che sta animando la primavera della Città della musica.

Domenica 19 aprile alle ore 12, nell’Auditorium di Villa Rufolo, sarà protagonista il Quartetto Cino Ghedin, giovane e promettente formazione cameristica composta da Laura Licinio al pianoforte, Filippo Bogdanovic al violino, Myriam Traverso alla viola e Mattia Geracitano al violoncello.

Il concerto propone un intenso percorso nel cuore del Romanticismo tedesco con due capolavori del repertorio cameristico: il Quartetto per pianoforte in mi bemolle maggiore op. 47 di Robert Schumann, pagina luminosa e ricca di slancio espressivo, e il Quartetto per pianoforte n. 3 in do minore op. 60 di Johannes Brahms, opera di grande profondità emotiva e complessità strutturale, tra le più significative della maturità del compositore.

Il Quartetto Cino Ghedin, costituitosi nel 2024 presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, si è già distinto per qualità interpretativa e rapidità di affermazione. Attualmente impegnato nel corso di alto perfezionamento di Musica da Camera con il Maestro Ivan Rabaglia, il gruppo prosegue parallelamente la propria formazione con il Maestro Bruno Giuranna presso l’Accademia Stauffer di Cremona, collaborando anche con musicisti di primo piano come Enrico Pace.

Nonostante la recente formazione, il quartetto ha già avviato un’intensa attività concertistica in importanti contesti italiani e ha ottenuto riconoscimenti in prestigiosi concorsi nazionali e internazionali, tra cui il primo premio assoluto al “Fanny Mendelssohn International Competition”.

Con questo appuntamento, il Salotto musicale di Nevile Reid conferma la propria attenzione ai giovani talenti e alla grande tradizione cameristica, offrendo al pubblico un nuovo momento di alta qualità artistica nella cornice unica di Villa Rufolo.

L’accesso ai concerti è gratuito per il pubblico residente e previo pagamento del solo biglietto d’ingresso a Villa Rufolo per i non residenti.

www.villarufolo.it; prenotazioni@villarufolo.it; tel. 089 857621

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