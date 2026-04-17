Bando alloggi, Università precisa

In riferimento alle notizie odierne apparse sulle testate giornalistiche, l’Ateneo tiene a riaffermare il proprio impegno verso le esigenze della comunità studentesca, precisando quanto segue.

Il Bando di Concorso per l’assegnazione delle Borse di studio dei posti alloggio per l’anno accademico 2025/2026, pubblicato il 4 agosto 2025, comunicava con largo anticipo la situazione eccezionale che avrebbe interessato le Residenze del campus universitario, dal 18 luglio al 1° agosto 2026, per l’arrivo di circa 4000 studenti-atleti internazionali, specificando che: “In considerazione della manifestazione European University Games 2026, per l’anno accademico 2025/2026 il soggiorno effettivo degli studenti assegnatari presso le Residenze universitarie di Fisciano e Baronissi sarà garantito fino al 30 giugno 2026, data entro la quale gli alloggi assegnati dovranno essere liberati. Nel caso in cui l’Azienda non sia in grado di garantire adeguate soluzioni alternative e, quindi, la mancata fruizione del servizio alloggio nel mese di luglio determini il non raggiungimento del periodo minimo di permanenza di dieci mesi, gli studenti interessati: manterranno comunque lo status di “fuori sede”; non avranno la trattenuta della quota alloggio riferita al mese di luglio dalla borsa di studio; riceveranno una compensazione economica di 300,00 euro”.

In virtù dell’impegno assunto dall’ADISURC, l’Ateneo, a conoscenza delle criticità segnalate dagli studenti e impegnato a ridurne l’impatto, ha promosso a inizio anno un incontro con i vertici dell’Azienda tramite la propria Delegata ai Rapporti con ADISURUC e con il coinvolgimento del Delegato alla Didattica. Durante l’incontro sono state analizzate le problematiche emerse e sono state discusse le possibili misure congiunte volte a prevenire futuri disservizi.

L’Ateneo, pertanto, conferma l’impegno nell’individuare – di concerto con ADISURC – la soluzione più idonea ad attenuare i disagi durante le settimane di svolgimento dei Giochi, nella consapevolezza di stare organizzando una grande manifestazione europea, volta a creare un contesto di crescita, incontro e confronto internazionale per tutti gli studenti.

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