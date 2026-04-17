Rissa al Ruggi, Polichetti: dimissioni vertici

«Un episodio grave, che dimostra quanto la tensione all’interno del Pronto soccorso del Ruggi abbia ormai superato ogni livello di guardia».

È il commento di Mario Polichetti, responsabile del Dipartimento Salute dell’Udc, dopo quanto accaduto ieri mattina all’ospedale di Salerno, dove due operatori sanitari sarebbero venuti alle mani all’interno dell’area dell’emergenza-urgenza.

Polichetti, alla luce della ricostruzione dei fatti che ha visto protagonisti un infermiere e un Oss, intervenuti per motivi personali poi degenerati in una lite violenta sotto gli occhi dei pazienti, chiede un intervento immediato ai vertici dell’azienda ospedaliera.

«Non possiamo più assistere a episodi di questo tipo in un luogo che dovrebbe garantire sicurezza, cura e serenità ai cittadini – afferma Polichetti -. Quanto accaduto è inaccettabile, non solo per la dinamica dei fatti ma soprattutto perché si è verificato in un’area di emergenza, davanti a persone fragili e in attesa di assistenza».

Il responsabile Udc punta il dito anche sulla governance del presidio ospedaliero: «È evidente che esiste un problema organizzativo e di gestione del clima interno. Per questo motivo – aggiunge – chiediamo con forza le dimissioni dei vertici del Ruggi, Sergio Russo e Luigi Memoli, perché non si può continuare a far finta di nulla mentre si moltiplicano episodi che ledono la dignità dei pazienti e degli operatori che lavorano correttamente».

Polichetti conclude sollecitando un intervento urgente delle istituzioni sanitarie regionali: «Serve un cambio di passo immediato. Non bastano più le parole: occorrono responsabilità chiare e decisioni conseguenti per ristabilire ordine e rispetto all’interno dell’ospedale».

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