Il medico dei pazzi al Teatro Genovesi

Un classico che continua a parlare al presente, tra equivoci, ritmo e ironia: Il medico dei pazzi di Eduardo Scarpetta torna in scena con la Compagnia dell’Eclissi, in debutto sabato 18 aprile alle ore 21.15 al Teatro “A. Genovesi” di Salerno, e in replica domenica 19 aprile alle ore 19.00.

Scritta nella fase conclusiva della lunga carriera di Scarpetta e rappresentata per la prima volta nel 1908, la commedia è un intreccio serrato, fatto di equivoci e situazioni paradossali, che trova nel ritmo e nella struttura il segreto della sua straordinaria efficacia scenica.

La Compagnia dell’Eclissi sceglie di confrontarsi con questo capolavoro evitando ricostruzioni filologiche rigide o derive nostalgiche, per restituirne invece una lettura viva e contemporanea. L’allestimento si ispira idealmente alla storica edizione eduardiana del 1959, puntando su un linguaggio scenico essenziale e su un’ambientazione sintetica, poco naturalistica, che mette in primo piano il meccanismo teatrale e ne esalta i tempi comici.

Ne nasce uno spettacolo dal ritmo incalzante, in cui anche la componente musicale assume un ruolo centrale, accompagnando le transizioni e dialogando con l’azione scenica. Le voci dei personaggi e degli interpreti contribuiscono così a costruire un ponte tra passato e presente, nel segno di un teatro che continua a rinnovarsi senza perdere la propria identità.

Lo spettacolo è diretto da Marcello Andria. In scena Felice Avella nel ruolo di Felice Sciosciammocca, Maurizio Barbuto (Luigi), Leandro Cioffi (Errico), Rossella Cuccia (Rosina), Marica De Vita (Concetta), Lea Di Napoli (Amalia), Ernesto Fava (Raffaele), Andrea Iannone (il Maggiore), Alfredo Marino (Ciccillo) e Mario Procida (Michelino).

Completano l’allestimento la scenografia di Francesca Laghezza, i costumi di Angela Guerra, le musiche originali di Marco De Simone, il vocal coaching di Marida Niceforo e gli arredi di Salvatore Esposito.

Info e prenotazioni: 338 2041379

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