Fonderie Pisano, Tar respinge ricorso

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Ecommerce di successo è un programma di Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella consulenza e nella realizzazione di siti web di commercio elettronico integrate con Amazon, Ebay e i migliori marketplace
Gioielleria Juliano a Salerno, scegli il regalo perfetto per te o per chi ami tra i gioielli di Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, gli orologi Philip Watch, Seiko
Compro oro e argento usato, negozi Gold Metal Fusion a Salerno, Battipaglia, Nocera Superiore, Agropoli, Vallo della Lucania. Quotazioni dell'oro in tempo reale, pagamento in contanti immediato, oggetti inviati alla fusione.
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Silverymoon.it vendita online di gioielli in argento fatti a mano.
Caliani, atelier di abiti da sposa e sposo a Salerno ed Avellino, Jesus Peiro, Nicole Milano, Thomas Pina, Tombolini

Studio di dermatologia e medicina estetica della dottoressa Alessia Maiorino a Salerno
Raggioverde srl è un'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di fertilizzanti e prodotti Nutrizionali e Fisio-attivatori per la nutrizione e cura delle piante con ampio catalogo Vivo biosolution per l'agricoltura biologica.
Raggioverde srl è un'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di fertilizzanti e prodotti Nutrizionali e Fisio-attivatori per la nutrizione e cura delle piante con ampio catalogo Vivo biosolution per l'agricoltura biologica.
FGL Ferramenta a Salerno è ferramenta professionale per edilizia, termoidraulica, utensileria e materiali per costruzioni

La Regione Campania accoglie come un passaggio decisivo la decisione del Tar di respingere il ricorso presentato dalle Fonderie Pisano, confermando la piena validità del provvedimento di chiusura dell’impianto. In una nota diffusa da Palazzo Santa Lucia, l’ente sottolinea che il pronunciamento “rappresenta un passaggio fondamentale nella difesa della salute delle cittadine e dei cittadini e nella tutela dell’ambiente, in linea con i principi sanciti anche dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo”.

L’assessora regionale Claudia Pecoraro parla di una decisione che “segna un punto di svolta storico” e che “restituisce fiducia alle comunità che per anni hanno chiesto ascolto, giustizia e rispetto”. “La salute pubblica viene prima di ogni interesse economico”, afferma, definendo la sentenza un tassello centrale nel percorso di tutela ambientale avviato dalla Regione.

Il presidente della Regione, Roberto Fico, evidenzia che l’azione dell’ente è stata condotta “nel rispetto delle indicazioni della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo” e fondata su “valutazioni tecniche rigorose”. “La Regione Campania dimostra di saper esercitare fino in fondo il proprio ruolo istituzionale”, afferma, ribadendo l’impegno per uno sviluppo “sostenibile, giusto e compatibile con la vita delle persone”.

Nella nota, la Regione esprime anche la propria vicinanza ai lavoratori e alle lavoratrici delle Fonderie, assicurando “un percorso condiviso di tutela e ricollocamento”. Resta inoltre aperto il dialogo con la proprietà per valutare “eventuali progetti industriali innovativi e green, pienamente rispettosi dell’ambiente e della salute”.

Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE